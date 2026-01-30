Cento candeline in via Lauro Rossi: Barriera festeggia nonna Maria Concetta

Barriera di Milano festeggia un compleanno che sa di storia e di memoria. In via Lauro Rossi 32, Maria Concetta Colosimo ha compiuto oggi 100 anni. Arrivata a Torino nel 1975 dalla provincia di Catanzaro, da Petronà, ha legato tutta la sua vita al quartiere, diventandone una residente storica.

"Niente dentista e mangiare il peperoncino"

"Il mio segreto? Non andare dal dentista e mangiare il peperoncino", racconta con ironia, ripercorrendo un secolo fatto di lavoro, sacrifici e abitudini semplici: il mercato, il vino, il peperoncino che mangia ancora oggi e una vita sempre in movimento. "Sono sempre andata al mercato, fino a tre anni fa andavo ancora in piazza Foroni", ha aggiunto, ricordando una quotidianità rimasta intatta nel tempo nonostante il passare degli anni.

"Il quartiere l’ho visto cambiare tanto: quando arrivai il condominio aveva quattro famiglie e i gabinetti erano in comune". Una pelle dura, come la definiscono i familiari. L’anno scorso, dopo la frattura del femore e due mesi in una struttura di recupero, non ha mai perso la determinazione: "Voglio tornare sulle mie gambe", aveva detto. E così è stato.

Quattro figli, quattro nipoti e tre pronipoti

Ancora arzilla e con una memoria lucidissima, fino all’anno scorso leggeva regolarmente e ricorda a memoria i compleanni di tutta la famiglia: quattro figli, quattro nipoti e tre pronipoti. Ha fatto tanti lavori e "una vita dura ma piena di soddisfazioni", come spiega. Una testimonianza viva di chi ha attraversato un secolo di storia con una forza unica, tanto che ancora oggi prende solo farmaci per la pressione e le vitamine.

Una targa speciale per celebrare i suoi 100 anni

La festa è stata organizzata dal consigliere comunale della Lega Giuseppe Catizone insieme al presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto, che ha consegnato una targa alla signora Colosimo per celebrare un traguardo che è diventato, per tutto il quartiere, un piccolo grande evento.