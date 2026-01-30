Inaugurato il nuovo ecocentro di Venaria Reale: "Raccolta differenziata più semplice e accessibile"

La raccolta differenziata riparte a Venaria Reale: nella mattina di oggi, venerdì 30 gennaio, è stata inaugurato l'ecocentro di corso Lombardia. Quasi un milione di euro dal PNRR hanno permesso all'amministrazione di Fabio Giulivi di sostituire il vecchio centro di corso Cuneo, migliorando l'efficienza del servizio con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del territorio.

Da domani l'ecocentro sarà aperto a tutti i cittadini nei comuni coperti dal gestore Cidiu, aggiungendosi quindi agli altri 13 già operativi. I residenti o chi possiede un'abitazione o un'attività commerciale in uno di questi comuni della cintura nord-ovest di Torino, infatti, possono recarsi in ognuno di questi centri, indistintamente dalla città di residenza, da Giaveno a San Gillio passando per Alpignano, Grugliasco e Collegno. Il nuovo ecocentro di Venaria sarà aperto il lunedì e il sabato dalle 7 alle 12 e il martedì e il giovedì dalle 13 alle 18.

L'area è attrezzata con nove cassoni per la raccolta differenziata di materiali come legno, metallo, sfalci o ingombranti ma anche le "normali" carta, plastica e vetro. Quattro cassoni sono destinati ai rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e protetti da tettoia metallica. È possibile conferire anche oli esausti, vernici, pile, bombolette spray, toner, farmaci.

"Con il nuovo ecocentro miglioreremo l'accessibilità e semplificheremo il conferimento dei rifiuti - ha dichiarato il sindaco di Venaria Fabio Giulivi - Si tratta di un'opera che segue gli ultimi criteri ambientali, e la piantumazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti ha reso l'impatto ambientale positivo. Abbiamo aumentato le ispezioni per chi non fa correttamente la differenziata nei condomini e attivato foto trappole per multare chi lascia rifiuti fuori dai centri di raccolta e nelle strade. Con Cidiu avvieremo anche un progetto sperimentale sul ritiro sul territorio di ulteriori materiali: RAEE e oli esausti".

"L'inaugurazione di questo ecocentro - ha commentato l'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati - rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di transizione ecologia del nostro territorio. Grazie al PNRR siamo riusciti a realizzare un'infrastruttura all'avanguardia che coniuga l'efficienza del servizio con la massima tutela dell'ambiente".

Al taglio del nastro anche l'assessore di Venaria ai Lavori pubblici e all'Ambiente, Giuseppe Di Bella. "Il nuovo ecocentro - ha spiegato - consentirà una gestione più ordinata e consapevole dei materiali conferiti, promuovendo buone pratiche di raccolta differenziata e una maggiore attenzione al rispetto dell'ambiente".

L'ecocentro, gestito da Cidiu, rientra nel consorzio C.A.DO.S. insieme ad Acsel che opera in Val di Susa. "Il nuovo centro - ha commentato il presidente CADOS Emanuele Gaito - contribuirà a raggiungere l'obiettivo regionale di raccolta differenziata del 75% entro il 2030 e dell'82% entro il 2035".

"L'ecocentro è uno strumento fondamentale per la raccolta differenziata perché consente di recuperare anche quei rifiuti che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei cassonetti stradali - ha concluso l'ad di Cidiu Spa Giovanni Pesce - I dati mostrano che a Venaria Reale il centro di raccolta è meno utilizzato rispetto ad altri comuni: ci auguriamo che la nuova struttura, più moderna e funzionale, incoraggi un maggiore utilizzo da parte dei cittadini".