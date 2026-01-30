"Basta sfratti e bugie, vogliamo le case": protesta davanti all'Atc di corso Dante

Protesta davanti sede Atc di corso Dante. Questa mattina alcuni manifestanti hanno appeso sulla facciata dell'Agenzia per la Casa lo striscione con le scritte "Atc basta bugie! Vogliamo le case! Stop sfratti", rilanciando anche il corteo nazionale pro-Askatasuna in programma domani a Torino.
"Che Atc - commentano l'assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, insieme al presidente di Atc Piemonte Central,e Maurizio Pedrini -, finisca nel mirino di chi domani vorrebbe mettere a ferro e fuoco la città, è una medaglia di cui andare orgogliosi".
"Significa - aggiungono -, che stiamo facendo bene a cacciare gli abusivi criminali come loro dalle case popolari per restituirle alle persone per bene che aspettano da troppo tempo in graduatoria nel rispetto delle regole i comodi di questa gentaglia”.