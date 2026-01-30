Sei milioni arrivati all'aeroporto di Caselle in un anno: non sono i viaggiatori, ma i soldi irregolari sequestrati dalla Finanza

Sei milioni atterrati a Torino nel corso del 2025. Non sono i viaggiatori che hanno scelto di visitare la nostra città, ma gli euro sequestrati durante l'anno dagli uomini della Guardia di Finanza e dalle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli allo scalo di Caselle. In particolare, i riflettori si sono concentrati sul contrasto del traffico transfrontaliero di valuta, intercettando una somma decisamente notevole.

In totale, sono stati intercettati 579 viaggiatori che hanno tentato di trasferire valuta senza alcuna dichiarazione: oltre al sequestro, sono scattate multe per oltre 150mila euro.



In un caso, è stato intercettato un passeggero risultato debitore verso l’Erario per importi superiori a 50mila euro: è stato così segnalato per “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” e gli sono stati sequestrati 17mila euro.



La legge prevede che si dichiarino alla Dogana somme di almeno diecimila euro. La maggior parte dei trasgressori si è avvalsa della cosiddetta “oblazione”, pagando immediatamente la multa prevista. Per i recidivi - già sanzionati negli ultimi cinque anni per lo stesso motivo - è stato applicato il sequestro amministrativo di parte della valuta trasportata, per un importo totale pari a circa 70mila euro.