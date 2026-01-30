Torino, violenta aggressione in carcere. Sappe: "Ora basta, ci vuole il pugno duro contro i violenti"

Grave episodio di violenza nel carcere di Torino, dove nel pomeriggio di ieri un agente di Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto all’interno del Padiglione B, già oggetto nei giorni scorsi di una segnalazione sindacale per gravi criticità strutturali e operative. “Intorno alle 16.30, un detenuto di origine nordafricana, noto per comportamenti violenti e imprevedibili, ha insultato un agente dopo essere stato invitato ad attendere il proprio turno per l’utilizzo del telefono. Al momento dell’apertura del cancello della cella per consentire la telefonata, il detenuto ha improvvisamente colpito il poliziotto con un pugno al volto. Solo il tempestivo intervento di altri agenti ha evitato conseguenze più gravi. L’agente ferito è stato trasportato in ospedale, dove gli sono stati diagnosticati tre giorni di prognosi”. A denunciarlo è il segretario provinciale del Sappe, Jean Francois Taibbi, che chiede un intervento immediato e concreto da parte dell’Amministrazione per garantire sicurezza, tutela e condizioni di lavoro dignitose al personale di Polizia Penitenziaria, quotidianamente impegnato nel mantenimento dell’ordine e della legalità all’interno degli istituti penitenziari. “Poche ore dopo, intorno alle 18.15, lo stesso detenuto, nel frattempo trasferito in un’altra sezione, ha devastato la propria cella, lanciando suppellettili contro il personale e dando successivamente fuoco al materasso”, prosegue il sindacalista. “La densa nube di fumo sprigionata dall’incendio ha causato l’intossicazione di diversi agenti intervenuti per spegnere le fiamme ed evacuare gli altri detenuti. Due poliziotti hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere”. Secondo quanto riferito dal sindacato, gli episodi confermano la situazione di estrema pericolosità in cui opera quotidianamente il personale di Polizia Penitenziaria, costretto a fronteggiare aggressioni ed emergenze con organici ridotti e strumenti inadeguati. Gli operatori, già provati da una grave carenza di personale nei padiglioni, continuano inoltre a garantire servizi esterni all’istituto, con un carico di lavoro definito ormai insostenibile. Per questo, il Sappe chiede un intervento immediato e concreto dell’Amministrazione per garantire sicurezza, tutela e condizioni di lavoro dignitose al personale impegnato quotidianamente nel mantenimento dell’ordine e della legalità negli istituti penitenziari.

“Una grave situazione di pericolo, caratterizzata da violenza e irresponsabilità, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fosse stata gestita con grande professionalità e senso del dovere dagli uomini della Polizia Penitenziaria”. Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, commentando i recenti disordini verificatisi nel carcere di Torino. Il segretario generale del Sappe ricorda come la Polizia Penitenziaria svolga un lavoro prevalentemente al chiuso, spesso lontano dall’attenzione dell’opinione pubblica. Un’attività che, come più volte sottolineato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, espone quotidianamente il personale a situazioni di forte tensione e sofferenza, rese ancora più frequenti dal grave fenomeno del sovraffollamento carcerario.

Capece evidenzia inoltre il ruolo determinante svolto dalle donne e dagli uomini del Corpo nell’attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena e nel possibile reinserimento sociale dei detenuti, nonostante le condizioni critiche in cui versa il sistema penitenziario. “È grazie alla Polizia Penitenziaria, veri eroi silenziosi del quotidiano – sottolinea – se la giornata di follia nel carcere di Torino è stata comunque contenuta”. Da qui il ringraziamento del SAPPE al personale per l’impegno quotidiano. Per il leader sindacale, tuttavia, non sono più rinviabili “interventi urgenti e strutturali” per ristabilire legalità e sicurezza negli istituti di pena, a partire da una revisione del regime custodiale aperto. Secondo il SAPPE servono più poliziotti, regole d’ingaggio chiare, maggiore utilizzo della tecnologia, formazione adeguata al personale impiegato nelle sezioni detentive e strumenti efficaci di difesa e contrasto alle aggressioni.

Capece sollecita inoltre l’applicazione dell’arresto in flagranza di reato per i detenuti che aggrediscono il personale o mettono in grave pericolo la sicurezza degli istituti, l’adozione del regime di isolamento fino a sei mesi previsto dall’articolo 14-bis dell’Ordinamento penitenziario e il trasferimento immediato dei detenuti violenti in sezioni detentive lontane dalla propria residenza, come previsto dall’articolo 32 del Regolamento. Misure che, secondo il SAPPE, avrebbero un forte effetto deterrente.

Infine, il segretario generale del sindacato torna a chiedere per la Polizia Penitenziaria la dotazione del taser o dello spray al peperoncino, strumenti prossimi alla sperimentazione, ritenuti utili per la prevenzione e il contenimento delle aggressioni, anche in considerazione della possibilità di valutare preventivamente le condizioni fisiche e sanitarie dei detenuti.