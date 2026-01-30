Trasportavano merci senza autorizzazione: la Polizia locale multa due autobus

Effettuavano un trasporto internazionale di merci extra UE senza autorizzazione. Per questo, per due autobus immatricolati in Moldavia, è scattata una maxi sanzione da 4.150 euro ciascuno.

Le violazioni sono state riscontrate venerdì 23 gennaio, non lontano dall’Allianz Stadium, da agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata e del Reparto Polizia Amministrativa durante un’operazione di contrasto all'abusivismo del trasporto internazionale di merci e persone.

Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno accertato la presenza di due autobus immatricolati in Moldavia che stazionavano nell'area indicata e alcuni banchetti che effettuavano vendite abusive. Il personale della Polizia Locale ha quindi applicato le due violazioni per 4.150 euro ciascuno (artt. 44 e 46 della Legge n. 298/74), oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. I due mezzi sono stati affidati ai conducenti che li dovranno custodire in una località del territorio italiano.

Essendo veicoli immatricolati con targa estera è stato applicato l'art. 207 del Codice della Strada, pertanto i conducenti, due uomini provenienti dall’Est Europa, hanno corrisposto immediatamente la cifra necessaria al pagamento delle sanzioni contestate.

I civich hanno inoltre riscontrato l'abbandono di merce (circa 100 chili di alimenti deperibili e circa 20 chili di alimenti non deperibili) e attrezzature (ombrelloni, pedane e banchetti) che servivano per la vendita su suolo pubblico, ad opera di ignoti: al momento del controllo, infatti, nessuno dei soggetti presenti ne ha rivendicato la proprietà. Gli alimenti deperibili sono stati consegnati all'Amiat, le attrezzature sono state portate presso la depositeria del Comune.