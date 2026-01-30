Cuori 3, la serie girata a Torino in onda da febbraio: la serata evento questa sera al Reposi

L'8 febbraio su Rai 1 andrà in onda la terza stagione della fiction Cuori 3 interamente girata a Torino per la regia di Riccardo Donna.

L'uscita della fortuna serie sarà anticipata da una serata evento questa sera al Reposi alle 21 con i protagonisti e il regista e la proiezioni di due episodi.

La serie

Il terzo capito sarà composto da sei serate (dodici episodi in tutto) da 100 minuti che andranno in onda su Rai 1.

A vestire nuovamente i panni di Delia Brunello e Alberto Ferraris sono Pilar Fogliati (FolleMente) e Alberto Ferraris (I medici). Tra le new entry Fausto Sciarappa (Il clandestino), nei panni del nuovo primario, il neurochirurgo Luciano La Rosa, che sostituirà Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci.

La trama

La seconda stagione si era conclusa con il malore del dottore Corvara e il bacio appassionato tra Delia e Alberto all’aeroporto di Caselle. Nella prossima stagione entrambi sono alle prese con le nuove sfide professionali e di ricerca nel reparto di cardiologia de Le Molinette. Sono trascorsi cinque anni, è il 1974, periodo caratterizzato da importanti svolte in campo medico, come la nascita della terapia intensiva, ma anche in campo politico, come la legge sul divorzio.