L’eccellenza dell’abitare tra storia e innovazione: la visione strategica di Maria Assunta Carusillo titolare della MAC Real Estate Advisor

Torino, città intrisa di storia e prima capitale d’Italia, sta vivendo una nuova stagione d’oro nel mercato del real estate. Tra palazzi barocchi, dettagli Liberty ed edifici eclettici, il capoluogo sabaudo si conferma una delle piazze più affascinanti d’Europa. In questo contesto di rara bellezza, vendere o acquistare un immobile di pregio non è una semplice transazione, ma un atto che richiede sensibilità, competenza tecnica e una visione strategica fuori dal comune.

È qui che si inserisce l'attività di MAC Real Estate Advisor, la boutique immobiliare della quale è titolare Maria Assunta Carusillo (amichevolmente chiamata Mary), professionista con un’esperienza trentennale che ha trasformato l’intermediazione in una vera e propria consulenza d’alto livello.

Un approccio "ad hoc": Il valore oltre il mattone

Il cuore pulsante di MAC Real Estate Advisor è l’idea che ogni casa sia un’entità unica. Per questo, il cliente non riceve un servizio standardizzato, ma un piano strategico personalizzato.

La filosofia dell’agenzia MAC Real Estate Advisor è "Lo scopo nel soddisfare le esigenze del cliente è generare valore sostenibile, in modo straordinario ed appassionato", spiega Mary Carusillo. "La nostra realtà nasce per erogare soluzioni non tradizionali, capaci di anticipare le dinamiche di un mercato in costante evoluzione."

La forza del team: tecnici e architettura d'avanguardia

Vendere casa è un passo delicato che non ammette improvvisazione. Per garantire che l'operazione non lasci "strascichi" burocratici, MAC mette a disposizione un’equipe di tecnici specializzati che analizzano ogni dettaglio catastale e urbanistico prima ancora di immettere l'immobile sul mercato.

Il vero fiore all’occhiello è la collaborazione in sede con l’Arch. Michele Colarocchio dello studio AMiCo Design, eccellenza segnalata tra i "100 Progetti Italiani". Grazie a questa partnership, i clienti possono accedere a consulenze di altissimo profilo che spaziano dalla ristrutturazione e riqualificazione energetica pre e post-vendita al Feng Shui, passando per le certificazioni CasaClima e la bioedilizia ecosostenibile.

Consulenza a 360°: anche se comprate altrove

L’aspetto che distingue davvero MAC Real Estate Advisor nel panorama nazionale è l'apertura totale alla consulenza pura. Maria Assunta Carusillo è a disposizione per un supporto professionale in qualsiasi fase della vostra ricerca o vendita, indipendentemente dal fatto che l'operazione si concluda tramite la sua agenzia.

Che stiate vendendo a Torino o in un’altra città, o che abbiate semplicemente bisogno di un parere di un esperto prima di concretizzare un’idea, MAC è il partner ideale per muoversi con cautela e lungimiranza.

Il mercato internazionale e gli immobili di pregio

Torino attira sempre più investitori stranieri in cerca di residenze di charme. Gli immobili di lusso richiedono una cura del dettaglio e piani di marketing su misura per intercettare una clientela selezionata. MAC Real Estate Advisor si pone come ponte tra il patrimonio storico torinese e il mercato internazionale, garantendo discrezione e una collocazione ottimale per ogni proprietà di prestigio.

Credibilità e garanzie istituzionali

A conferma di un impegno basato sulla trasparenza e sulla massima deontologia professionale, Maria Assunta Carusillo è un agente associato FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) ed è attivamente associata a Confedilizia.

Per saperne di più e scoprire le opportunità attuali:

Se state cercando una soluzione abitativa d'eccezione, come questo splendido appartamento ristrutturato in Cit Turin , o se desiderate una consulenza strategica per il vostro immobile, potete contattare direttamente la MAC Real Estate su Whatsapp cliccando qui .

Trovate di seguito i contatti qui di seguito:

MAC Real Estate Advisor

Sito Web: www.macrealestate.it

Cellulare e Whatsapp: 389 00 84 703

Su Linkedin segui: Maria Assunta Carusillo

E-mail: info@macrealestate.it

Segui MAC su: Facebook | Instagram













