Volley A1/F: Monviso Volley verso la sfida che vale quasi una stagione

È uno scontro diretto fondamentale, che vale quasi una stagione. Quasi, perché anche una vittoria piena potrebbe non garantire la salvezza. Domani, domenica 1° febbraio, alle 16, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte la Wash4green Monviso Volley incontrerà l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano della ex Bracchi. Fino a qualche settimana fa, le romagnole, erano la cenerentola del campionato, poi l’arrivo della schiacciatrice cinese Zhuang ha dato una scossa e permesso di agganciare proprio le monvisine a 17 punti, al penultimo posto.

Diventa quindi fondamentale una vittoria per le ragazze di coach Nica, dopo la rimonta incredibile a Busto Arsizio. Ma poi potrebbero servire un altro paio di punti, per conquistare la tranquillità, a partire dalla trasferta di sabato a Bergamo.