Da "Report" al Colosseo: lunedì a teatro arriva il giornalista Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci abbandona Report per una sera e sbarca per la prima volta sul palcoscenico del teatro Colosseo. In scena un racconto personale e intenso, che affianca e completa l’immagine pubblica del giornalista d’inchiesta conosciuto dal grande pubblico.

Uno spettacolo che svela il lato più umano, fragile e segreto di un percorso professionale costruito su scelte spesso prese in pochi secondi, capaci di segnare per sempre una vita. Attraverso una narrazione diretta e coinvolgente, Ranucci ripercorre storie e incontri decisivi che hanno accompagnato la realizzazione di alcune delle sue inchieste più importanti. Persone rimaste nell'ombra, ma fondamentali: figure inattese e sorprendenti, che sembrano uscire da un romanzo e che, con le loro azioni, hanno contribuito a cambiare il corso degli eventi. Un vagabondo, un tassista, una producer svizzera, una vicepreside, una bodyguard, un rapinatore, una professoressa: frammenti di umanità che diventano chiavi di lettura per comprendere il prezzo, i rischi e le responsabilità del raccontare la verità.

Diario di un trapezista è un viaggio tra giornalismo, memoria e coscienza civile, ma anche una riflessione profonda sul destino, sulle scelte fatte e su quelle mancate, sul peso delle relazioni e sull’eredità invisibile che ogni incontro lascia dentro di noi. Un racconto potente e intimo, che trasforma l’inchiesta in teatro e il teatro in spazio di condivisione e consapevolezza.

LUNEDI' 9 FEBBRAIO ORE 20.30

TEATRO COLOSSEO

Via Madama Cristina 71

Tel. 011.6698034, Web www.teatrocolosseo.it