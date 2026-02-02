A Rosa Chemical la 26esima edizione della “Gru d'Oro”

Giovedì 29 gennaio, nei locali espositivi de La Nave, all'interno del Parco Le Serre, si è svolta la 26ª edizione della “Gru d'Oro”. Il premio è stato assegnato a Rosa Chemical, cantante e artista grugliaschese.

La motivazione data dall'associazione Cojtà Gruliascheisa, organizzatrice della manifestazione, e dal sindaco Emanuele Gaito è per aver dato lustro alla città di Grugliasco attraverso il suo lavoro nel campo della musica e della televisione, svolto con successo, e aver donato nuova vita e valorizzato uno scorcio della città, con la sua arte figurativa.

Rosa Chemical nel 2023 ha partecipato al Festival di Sanremo, classificandosi all'ottavo posto e ottenendo un importante seguito in tutta Italia. In autunno sempre nel 2025 ha partecipato al programma televisivo RAI Ballando con le Stelle e dal 23 febbraio sarà co-conduttore di “BellaSanremo2”, programma in onda su Rai2. Nell’estate del 2025 ha donato alla città un murale lungo 200 metri e alto 5 sui muri della O.M.A. In via Grandi, in borgata Lesna, intolato “Cura”.

«Non è cosa da tutti i giorni vedere un proprio concittadino partecipare a Sanremo, Ballando con le Stelle o scalare le classifiche delle più importanti piattaforme di streaming – dichiara il sindaco Emanuele Gaito –. Il grande successo raggiunto da Rosa, però, non gli ha fatto dimenticare le sue origini. Il murale che ha regalato alla nostra comunità è un gesto che per noi significa molto, testimonia quanto sia legato alla sua città e quanto creda nell'arte come strumento di rigenerazione urbana».

Rosa Chemical ha ringraziato la città, l'amministrazione e la Cojtà per l'affetto che hanno sempre dimostrato nei suoi confronti e ha voluto condividere il premio con Edoardo Bansone, socio e amico con cui ha realizzato il murale