Attesa la neve anche in pianura, il freddo "morde" dopo i giorni della Merla

Questa settimana sarà all'insegna dell'alternanza tra perturbazioni e tempo stabile, con temperature mediamente sotto la norma ma con oscillazioni tipiche di un avvicinamento alla primavera. Ancora nevicate in montagna e qualche centimetro in pianura domani notte.

A Torino quindi avremo questa situazione: Oggi lunedì 2 febbraio

Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con nebbie anche persistenti in pianura. Dal pomeriggio prime nevicate su zone alpine che gradualmente scenderanno fino ai fondovalle, e poi in serata piogge deboli anche in pianura.

Temperature sotto la media del periodo e con poca escursione diurna, massime comprese tra 4 e 6 °C su pianure.

Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Martedì 3 febbraio

In nottata e primo mattino cielo coperto con piogge diffuse ovunque. Nevicate fino ai fondovalle su tutte le Alpi, nevicate fino in pianura senza accumuli o pochi cm. con tendenza a diventare pioggia. Esaurimento dei fenomeni a partire da ovest in tarda mattinata, ma cielo che rimarrà per lo più molto nuvoloso.

Temperature minime attorno a 0/2 °C, massime non oltre i 5/6 °C

Venti assenti o deboli variabili.

Da mercoledì 4 a venerdì 6 febbraio

Tempo variabile ancora nei giorni successivi, con una perturbazione che ci sfiorerà mercoledì e un'altra più probabile e con effetti maggiori tra giovedì e venerdì. Temperature in leggero generale rialzo, ma con ancora oscillazoni dovute ai vari passaggi perturbati e alla mancanza di lunghi rasserenamenti.

Tendenza weekend

Il fine settimana nelle ultime proiezioni sembra quanto meno improntato al tempo più stabile, vedremo se sarà confermata la tendenza nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino