Cambio di guardia tra gli Alpini di Osasco: Emanuele Perrone è il capogruppo

È Emanuele Perrone il nuovo capogruppo degli alpini di Osasco. Quarantanovenne è anche un nuovo osaschese: risiede in paese infatti da poco più di due anni. “Siamo grati al precedente presidente Fabio Avondo, che ha guidato il gruppo finora, a seguito delle mie dimissioni. Siamo contenti che la carica sia stata assunta da un quarantanovenne, per proseguire nell’impegno di ‘svecchiare’ il gruppo” commenta il vicepresidente del gruppo, ed ex presidente per dieci anni, Marco Buttigliero.

L’elezione è avvenuta venerdì 30 gennaio nella sede di via Giardini, alla presenza di Carlo Treves, vice presidente della sezione di Pinerolo.

Nato in Liguria da padre piemontese e madre veneta, Perrone ha svolto il servizio militare nel 3° Reggimento Alpini di Pinerolo. È entrato nel gruppo poco più di due anni fa quando ha traslocato da Cantalupa a Osasco: “Con i figli ormai grandi, mi sono ritrovato in un momento della mia vita in cui avevo tempo a disposizione da dedicare al volontariato”. La sua scelta è ricaduta sul gruppo alpini di Osasco e su quello di protezione civile di Pinerolo.

Nei suoi prossimi tre anni di mandato, Perrone è determinato a continuare l’impegno dei suoi predecessori: “Dobbiamo interpellare i giovani, chiedere loro di entrare nel gruppo, anche solo come aggregati. Non è necessario infatti avere prestato servizio negli alpini”.

Per farlo conta sull’appoggio di chi milita da molti anni nel gruppo: “L’ho detto al momento della mia elezione: io ci metto la faccia ma ho bisogno di tutto il loro aiuto per farcela” precisa. Intanto sa già di poter fare affidamento sull’affiatamento dei volontari che sono una sessantina tra alpini e aggregati: “C’è un atteggiamento compatto che voglio contribuire a mantenere”.