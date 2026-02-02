La strada che porta al circolo sportivo è al buio da 20 anni: "Costa 70mila euro illuminarla"

Costa 70mila euro illuminare la via interno di corso Moncalieri 506. Il tratto di strada nel quartiere Fioccardo, dove ci sono diverse abitazioni e la sede del circolo sportivo River Side, non è dotata da illuminazione pubblica da oltre vent'anni.

Interventi di manutenzione e sull'illuminazione

A denunciare il problema in Sala Rossa il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha aggiunto: "questa via rappresenta un accesso diretto alla zona di parco sul Po e alla pista ciclabile". Da tempo i residenti chiedono al Comune interventi di manutenzione e sull'illuminazione pubblica. "Riportare la luce significa garantire sicurezza, legalità e una corretta fruizione degli spazi pubblici" ha chiosato l'esponente della maggioranza.

A seguito del confronto con Iren, è emerso come sia "possibile installare due punti luce nella strada interna, a cui se ne potrebbero aggiungere altri due per illuminare la parte di ingresso alla zona alberata verso il Po". Il costo complessivo è di 70mila euro: al momento non è possibile dire se e quando sarà effettuato l'intervento.