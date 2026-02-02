Tombini intasati in centro città: bastano poche gocce e le strade si allagano

In centro città diversi tombini sono intasati e quando piove l'acqua rimane in superficie. In particolare risultano bloccati quelli all'inizio di via Maria Vittoria, proprio di fronte a piazza San Carlo, una zona con numerosi passaggi di pedoni e ciclisti, e in corso Re Umberto angolo corso Matteotti. Basta una leggera pioggia e l’acqua inizia ad accumularsi lungo la carreggiata, proprio alla base dei marciapiedi, oltre che in alcune buche presenti nell'asfalto.

Chiesta la verifica dei tombini

A raccogliere le segnalazioni dei residenti è stata la consigliera di circoscrizione Grazia Poggio, che ha quindi presentato in consiglio una proposta di mozione, approvata poi dall'aula. La Circoscrizione 1 ha quindi chiesto alla Città la verifica dei tombini nel quartiere Centro e Crocetta e a ripulire quelli ostruiti.

Pochi mesi fa lo stesso tema era emerso in Consiglio comunale per quanto riguarda via Santa Teresa, che è sostanzialmente la stessa via Maria Vittoria prima di incrociare piazza San Carlo e cambiare nome.

Allarme già lanciato da Firrao

In quel caso il consigliere comunale Pierlucio Firrao aveva riportato la cementificazione di alcuni tombini durante la riasfaltatura della strada e l'assessore Tresso aveva parlato di futuri controlli e pulizia degli stessi da effettuare "entro il mese di ottobre".