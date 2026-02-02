Chiuso il ponte Balbis: traffico in tilt nella zona sud

Mattinata complicata per la viabilità. Oggi, lunedì 2 febbraio, il ponte Balbis (delle Molinette) è chiuso al traffico in entrambe le direzioni dalle 9:30 alle 16:30 per consentire un intervento di rimozione dei materiali legnosi accumulati sulle pile del ponte.

La chiusura, necessaria per motivi di sicurezza e manutenzione, sta però avendo pesanti ripercussioni sulla circolazione, soprattutto nella zona sud della città. Lunghe code di auto si registrano lungo corso Galileo Galilei e corso Dante, dove il traffico procede a passo d’uomo. Ingorghi anche sul ponte Isabella, utilizzato da molti automobilisti come percorso alternativo per attraversare il Po.

Sul posto sono presenti gli addetti ai lavori e la polizia municipale per gestire la viabilità e limitare i disagi, ma la situazione resta critica. L’intervento dovrebbe concludersi nel pomeriggio, con riapertura prevista alle 16:30, salvo imprevisti.