Cronaca | 02 febbraio 2026, 10:14

Crolla un altro albero, problemi di traffico in corso Re Umberto

Il Comune: “In corso i lavori per ripristinare la linea elettrica”

Disagi alla viabilità nella serata di ieri in corso Re Umberto, dove un albero è crollato improvvisamente all’altezza di via San Quintino, in Circoscrizione 1. L’episodio ha causato il blocco del traffico nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e corso Matteotti, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

A segnalare l’accaduto è stato Tommaso Battaglini, capogruppo di Torino Bellissima in Circoscrizione 1, che ha parlato di “viale centrale completamente interdetto e della sola possibilità di transito garantita dai controviali di corso Re Umberto”.

Sul posto sono intervenute le squadre tecniche del Comune e i servizi di emergenza. Da Palazzo Civico arriva la conferma ufficiale della caduta dell’albero. “Sono attualmente in corso i lavori per il ripristino della linea elettrica danneggiata. A breve verrà riaperto il viale centrale nelle parti libere, mentre gli interventi proseguiranno sulle corsie preferenziali”.

