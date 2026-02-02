 / Cronaca

Incendio nella notte a Nichelino: cinque auto distrutte dalle fiamme [VIDEO]

L'episodio si è verificato in via Bra poco dopo l'una di notte. Dinamica al vaglio degli inquirenti

 Paura nella notte tra domenica e lunedì in via Bra, a Nichelino, dove un incendio ha distrutto cinque auto parcheggiate lungo la strada. L’allarme è scattato intorno all’1,10 della notte del 2 febbraio, quando alcuni residenti sono stati svegliati da forti scoppi provenienti dalla strada e dalle urla di chi cercava di mettere in salvo le auto prima che le fiamme si propagassero.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, una persona sarebbe riuscita in extremis a spostare la propria auto, già lambita dal fuoco, evitando che venisse completamente coinvolta nell’incendio.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non si segnalano feriti.

