Alexander Gadjiev in un doppio concerto per l'Unione Musicale

Sono due i concerti che nel mese di febbraio vedono protagonista il pianista goriziano Alexander Gadjiev: due appuntamenti al Conservatorio Giuseppe Verdi con i quali si conclude la sua residenza triennale all’Unione Musicale.

Nel corso delle ultime tre stagioni, il pubblico torinese ha potuto ammirare la versatilità di questo artista, che si è espresso non solo in recital ma anche in ambito cameristico (in duo con il violoncellista Andrei Ioniță) e sperimentale (insieme ad Andrea Miazzon, in una serata di improvvisazioni su 2 pianoforti). «Essere artista in residenza – ha affermato infatti Gadjiev – permette di sperimentare e sviluppare un rapporto stretto con la città, in forme diverse. Inoltre si crea un legame stabile con pubblico e territorio: è bello anche conoscere le nuove generazioni, confrontarsi con loro, tramandare qualcosa del tuo percorso».

Nel concerto di mercoledì 4 febbraio (Conservatorio – ore 20.30) Gadjiev torna in veste di camerista insieme al Quartetto Consone, ensemble londinese apprezzato per l’intensità espressiva e la ricerca filologica delle sue interpretazioni (particolarmente del repertorio classico e romantico) e primo quartetto d’archi con strumenti storici a essere stato selezionato come New Generation Artists dalla BBC.

Alexander Gadjiev sarà nuovamente a Torino per il recital conclusivo di mercoledì 18 febbraio (Conservatorio – ore 20.30) con un programma che attraversa un ampio arco espressivo: il lirismo raccolto degli Improvvisi di Schubert, ancora Chopin con la Ballata n. 4, le suggestioni timbriche e visionarie dei Miroirs di Ravel e dei Due Notturni di Colla, fino alla tensione drammatica della Sonata n. 7 di Prokof’ev.



