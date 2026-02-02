Antonio Alberti e Nova Media Studio protagonisti di Level Up al Cortile del Maglio

Torino Creativa è felice di annunciare il nuovo LEVEL UP, l’iniziativa dedicata alla creatività giovanile che si svolgerà nella location dell'HUB della Creatività, rinominato Spazio Baôm, al Cortile del Maglio (Via Vittorio Andreis 18 – int. 18/L, TO). L'evento inaugurale è previsto in data venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 18.30, con una mostra di installazioni visive e pittoriche.



Per questa occasione abbiamo il piacere di ospitare le opere di Antonio Alberti, pittore e artista visivo, e Nova Media Studio, duo multidisciplinare composto da Eduard Tampu e Federica Sorba che, attraverso la presenza di supporti diversi, offrono al pubblico un’impressione di movimento e un'esperienza immersiva all'interno dello spazio. I due

tipi di narrazione utilizzati dagli artisti coinvolti, rende concreta la possibilità di una trasformazione e risemantizzazione dello spazio, ma anche della materia, che si

deforma, si crepa e muta in modo perenne.



A subire un cambiamento sarà il corpo stesso dello spettatore che avrà la possibilità di osservare come questo si muove e subisce un cambiamento in tempo reale, tutto

attraverso uno schermo. Anche in questa nuova edizione di LEVEL UP, l’esperienza artistica si costruisce attraverso installazioni che non accompagnano soltanto la visione,

ma la amplificano, trasformando lo spazio in un luogo di ascolto, di sospensione e di ricerca interiore. Da questa urgenza nasce “Soglie di movimento”.

La mostra sarà visitabile anche sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 10.30 alle ore 17:00.