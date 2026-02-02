Fabiola Tedesco a Torino per la Stefano Tempia nel duplice ruolo di violino solista e direttore



Dopo una carriera che l’ha portata sui principali palcoscenici europei, Fabiola Tedesco torna a Torino, lunedì 9 febbraio alle ore 21, per il primo appuntamento del 2026 della Stagione della Stefano Tempia, nel duplice ruolo di violino solista e direttore. Attualmente Concertmaster della North Netherlands Symphony Orchestra di Groningen in Olanda, Tedesco guida l’Orchestra APM di Saluzzo in un programma interamente dedicato a Mozart tra eleganza formale e tensione espressiva.

Il programma è dedicato a due pagine chiave del giovane Wolfgang Amadeus Mozart, testimonianze di una fase di profonda trasformazione del suo linguaggio. Il Concerto per violino n. 1 K. 207 colpisce per la ricchezza dell’invenzione melodica e per un virtuosismo sempre misurato, integrato in un dialogo elegante con l’orchestra. La Sinfonia n. 29 K. 201 è capace di fondere stile “galante”, raffinatezza timbrica e tensione quasi drammatica.

Affermatasi a livello internazionale per autorevolezza interpretativa, rigore stilistico e intensa qualità espressiva, Tedesco, nei giorni precedenti il concerto, terrà una Masterclass. «Per me tornare a Torino, la mia città, - racconta Fabiola Tedesco - in occasione di questo concerto è particolarmente emozionante: esibirmi nuovamente nel salone del Conservatorio - la sala che ha ospitato i momenti musicali cruciali della mia infanzia e adolescenza, dal diploma al debutto con l’orchestra - mi ricorda quanto sia stata privilegiata a crescere in questo ambiente. Sono orgogliosa di questa collaborazione con l’Accademia Stefano Tempia, e felice di poter restituire qualcosa dopo aver vinto il Premio Tempia nel 2014. L’aspetto più speciale di questo progetto però è quello didattico: lavorare con i più giovani è una mia grande passione, e nella masterclass all’APM di Saluzzo spero di poter infondere un po’ di coraggio e nuove prospettive a ragazzi che si affacciano a questa carriera»