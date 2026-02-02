Valsusa Filmfest: a Condove al via l'anteprima della rassegna "Cinema in Verticale"

Si apre venerdì 6 febbraio a Condove la nuova edizione di Cinema in Verticale, la rassegna dedicata al cinema, alla cultura e agli sport di montagna, nata nel 1999 come anteprima del Valsusa Filmfest. L’appuntamento inaugurale è una serata di forte valore ambientale e culturale, dedicata al Vallone delle Cime Bianche, zona incontaminata dell’alta Val d’Ayas, in Valle d’Aosta, parte della Zona di Protezione Speciale “Ambienti Glaciali del Gruppo del Monte Rosa” e della Rete europea Natura 2000.

I membri fondatori del Comitato Insieme per Cime Bianche presentano “Il vallone delle Cime Bianche”, un progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio naturale e culturale che racconta l’unicità di questo territorio, giunto fino a noi in condizioni di straordinaria integrità nonostante la pressione antropica, ma oggi minacciato da progetti di collegamento funiviario tra comprensori sciistici. Un intervento che, se realizzato, comprometterebbe in modo irreversibile un ecosistema di eccezionale valore ambientale, geologico e paesaggistico.

Attraverso immagini, contributi audiovisivi e testimonianze dirette, la serata intende offrire al pubblico uno sguardo approfondito e consapevole su un luogo simbolo della conservazione alpina contemporanea, al centro di una lunga e articolata battaglia portata avanti da associazioni, cittadini, fotografi e realtà ambientaliste, anche a livello istituzionale e internazionale.

A partire dai materiali del progetto fotografico di conservazione “L’Ultimo Vallone Selvaggio. In difesa delle Cime Bianche”, Gigi Giuliano dialogherà con Annamaria Gremmo, Francesco Sisti e Marco Soggetto, autori di un percorso di divulgazione e sensibilizzazione avviato nel 2017 e fondato sull’uso della fotografia come strumento di visual advocacy, ovvero di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della tutela ambientale. Un progetto che negli anni ha dato vita a pubblicazioni, serate pubbliche, eventi sul territorio, una petizione internazionale che ha superato le 21.000 firme e un ampio coinvolgimento, contribuendo a portare il Vallone delle Cime Bianche al centro del dibattito sulla tutela delle Alpi.

Questa serata segna l’avvio di Cinema in Verticale 2026, che sino al 26 marzo propone nove appuntamenti ad ingresso libero in diversi comuni della Valle di Susa e dell’area metropolitana torinese, con film, documentari e incontri dedicati all’alpinismo, all’esplorazione, alla cultura e ai paesaggi delle terre alte.

Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito www.valsusafilmfest.it