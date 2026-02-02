Corsia preferenziale per adesione ucraina alla UE, Bruxelles spinge e poi frena

La Commissione Europea vorrebbe stendere il tappeto rosso ai piedi di Zelensky per consentire un ingresso il più rapido possibile dell’Ucraina nella UE. I desideri di von der Leyen ed euroburocrati si scontrano però con la realtà delle regole stesse dell’Unione.

Come riporta il sito Strumenti Politici , vi sono esponenti di governo degli Stati membri che mettono in evidenza l’impossibilità di tale percorso accelerato.

Frena la stessa eurocommissaria per l’allargamento Marta Kos, la quale da un lato evidenzia come vi siano Paesi favorevoli a che l’Ucraina diventi membro nel prossimo futuro, ma dall’altro non può non sottolineare come Kiev sia comunque tenuta a soddisfare i requisiti richiesti per l’ammissione.

L’unica facilitazione a cui si è pensato, dice, è quella di un periodo di prova per verificare che i nuovi membri non tornino poi indietro su determinati aspetti della loro legislazione, dovendo rispettare l’acquis comunitario.

Kiev ha ottenuto lo status di Paese-candidato nel 2022 e nel 2025 ha completato la revisione dei capitoli negoziali, ma ci sono ancora molti “compiti a casa” da fare e infine da controllare. Per Zelensky invece sarebbe già quasi cosa fatta: secondo lui fra sei mesi il Paese sarà tecnicamente pronto all’adesione.

Ed entro il 1º gennaio 2027 lo sarà con tutti i crismi. Certo, c’è quel piccolo dettaglio della decisione finale, che necessita del consenso di tutti i 27 Stati membri.

Quella è una questione squisitamente politica. Qualcuno suggerisce che la von der Leyen possa provare a manomettere il principio di unanimità che è alla base della UE, come ha fatto in altri casi.

Stavolta però sarebbe in maniera eclatante una manovra contraria agli stessi principi fondativi dell’Unione.