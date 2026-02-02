Corso E-Learning Datore di Lavoro con RSPP esterno/interno: la soluzione pratica per la tua azienda

Il nuovo corso e-learning per datore di lavoro con RSPP esterno o interno è proprio questo: una formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Serve ad acquisire la consapevolezza e le competenze essenziali per gestire la sicurezza sul lavoro, senza dover ricoprire il ruolo di RSPP, che puoi delegare a un esperto esterno o ad un dipendente interno opportunamente formato.

B&P Consulting di Torino, azienda specializzata in corsi di formazione e certificata dalla Regione Piemonte, ha pensato a un percorso online su misura per imprenditori come te.

Perché il datore di lavoro deve formarsi?

Come datore di lavoro, sei il fulcro del sistema di sicurezza aziendale. Devi valutare i rischi redigendo il DVR, nominare l'RSPP esterno o interno, il medico competente e gli addetti alle emergenze, oltre a garantire informazione e formazione a tutti i dipendenti. Con un RSPP esterno o interno, supervisioni la compliance ma deleghi le analisi tecniche complesse, mantenendo però la responsabilità penale in caso di violazioni.

La formazione base richiede almeno 16 ore iniziali più 6 ore di aggiornamento ogni cinque anni.

Buona notizia: per i moduli fondamentali (quello giuridico-normativo e la gestione della sicurezza), l'e-learning è pienamente ammesso, flessibile e accessibile in qualsiasi momento.

Scopri il corso online di B&P Consulting

B&P Consulting rende tutto intuitivo con una piattaforma dedicata, fruibile 24/7 e perfettamente conforme all'Accordo 2025. Il corso base copre gli aspetti giuridici e organizzativi della SSL, con contenuti aggiornati e interattivi. Se opterai per il ruolo DL-RSPP interno, i moduli aggiuntivi richiedono inizialmente aula o videoconferenza sincrona, ma gli aggiornamenti da 8 ore si fanno tranquillamente online. Al termine, ottieni un attestato valido per le ASL, completo di test interattivi e supporto da tutor esperti.

I vantaggi che cambiano il tuo business

Optare per l'e-learning di B&P significa tagliare costi e assenze, integrando temi caldi come near miss e sostenibilità. La certificazione regionale garantisce qualità top, perfetta da abbinare a un RSPP esterno o interno per un HSE completo e senza intoppi.

Le novità dell'accordo 2025

La riforma del 2025 ha unificato i percorsi formativi, validando quelli preesistenti con semplici aggiornamenti. Ha ampliato l'uso della videoconferenza sincrona e posto l'accento su rischi emergenti. B&P, esperta in HSE, ti supporta anche post-corso con audit e piani personalizzati.

