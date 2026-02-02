In via Roma la nuova boutique di Peserico

Peserico, uno dei più conosciuti brand dell’abbigliamento di alta gamma, ha inaugurato la sua nuova boutique al 101 di via Roma, nella zona dello shopping più esclusiva di Torino. Lo spazio si sviluppa su una superficie di circa 200 mq su due livelli. I

l piano terra si affaccia su via Roma con due ampie vetrine e un ingresso diretto al fine di offrire massima visibilità al brand e alle collezioni. Al piano inferiore si trova un ambiente riservato per offrire alla clientela uno shopping experience più intima e personalizzata. La nuova boutique ospita sia le collezioni donna che uomo.

Peserico ha anche aperto un altro spazio monomarca, dedicato all’uomo, a Forte dei Marmi ed è una boutique accanto a quella per donna recentemente restaurata in via Montauti. In questo luogo è stata ricavata anche una nicchia nella parete in legno che accoglie un angolo bar al fine di rendere più accogliente e confortevole l’esperienza di shopping.