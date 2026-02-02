La Moldova a BIT Milano 2026 tra vino, ospitalità e turismo autentico

La Repubblica di Moldova partecipa a BIT Milano 2026, in programma da martedì 10 giovedì 12 febbraio a Fiera Milano Rho, con uno stand istituzionale al padiglione 9, stand C13–C15. Allo stand sarà possibile degustare vini moldavi e prodotti tipici e incontrare i principali operatori del turismo del Paese. Saranno presenti tour operator, come Tatrabis, Caztur e Corina Travel, strutture come Castel Mimi Wine Resort e Guest House AIVEA, l’Associazione nazionale dei tour operator incoming ANTRIM, l’ente di promozione turistica della capitale, Visit Chișinău e l’Ufficio Nazionale del Turismo della Moldova, coordinatore della presenza istituzionale, rappresentato da Ana Sandra, direttrice ad interim, e Mtvarisa Luchian, responsabile del dipartimento marketing.

La Moldova è un Paese capace di incantare i visitatori con i suoi paesaggi suggestivi, il ricco patrimonio, la storia, l’artigianato e la cultura. Fattorie agrituristiche e cantine idilliache, sia piccole realtà a conduzione familiare sia grandi aziende vinicole con collezioni di vini di grande pregio, offrono un’ampia gamma di soluzioni di soggiorno, attrazioni e attività, dando vita a un’offerta turistica coerente e in continuo sviluppo. Ana Sandra, Direttrice ad interim dell’Ufficio Nazionale del Turismo, sottolinea che: “La collaborazione fluida tra istituzioni pubbliche, associazioni, operatori del turismo medicale, tour operator e strutture ricettive è fondamentale per costruire insieme un’esperienza positiva per i visitatori in Moldova. Per questo al nostro stand a BIT Milano sono presenti rappresentanti di tutte queste categorie.”

L’offerta turistica si rivolge in particolare a viaggiatori interessati a esperienze fuori dal turismo di massa, basata su slow travel, autenticità e sostenibilità, che spazia dall’enoturismo all’agriturismo, dai city break culturali alle esperienze nei villaggi rurali. Le rotte del vino moldave, inserite nella rete europea Iter Vitis, attraversano oltre 1.500 km di territori vitivinicoli, valorizzano i vitigni autoctoni e l’offerta enoturistica di alto livello. Il ricco calendario annuale di eventi, distribuiti in varie località del paese, comprende il festival musicale Descoperă, che offre un programma di musica classica all’aperto nella suggestiva cornice del sito paesaggistico e archeologico della Vecchia Orhei.

Sempre più centrale anche Chișinău, capitale ideale per un weekend: una città accogliente con molto verde, architetture ottocentesche, musei, ristoranti, wine bar ed eventi di richiamo internazionale come il National Wine Day, celebrato ogni anno il primo fine settimana di ottobre. La città si distingue inoltre come hub emergente per il turismo d’affari grazie ai numerosi collegamenti aerei e un’offerta di servizi di alta qualità. La capitale moldava è collegata all’Italia da voli diretti (circa 2 ore) da dieci aeroporti: Venezia, Verona, Bergamo, Milano Malpensa, Torino, Parma, Bologna, Roma Fiumicino, Napoli e Bari.

Accanto al turismo leisure e business, la Moldova sta sviluppando con continuità anche il turismo medicale, in particolare nei settori dell’odontoiatria, della chirurgia estetica e della medicina riproduttiva grazie all’associazione nazionale dedicata a questo settore che riunisce cliniche private, ospedali, aziende di trasporto internazionale, facilitatori e tour operator. La presenza a BIT Milano rappresenta un’occasione per il mercato italiano di conoscere una destinazione emergente, autentica e ancora poco esplorata, capace di offrire esperienze di qualità in un contesto naturale e culturale integro.