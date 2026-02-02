RAID rotto? Come funziona il recupero dati e cosa fare

Quando ci si trova davanti a un guasto di un RAID molte persone sperano di poter provare in autonomia a riavviare, ricostruire o cambiare un disco sperando che tutto torni come prima. Il recupero dati RAID in autonomia non è consigliato, meglio affidarsi a esperti del settore come Recupero Dati 299.

Seppur possa sembrare banale sottolinearlo, un RAID non è un backup ma ecco come fare quando ci si trova ad affrontare un guasto.

RAID in errore: i segnali che non vanno ignorati

Non sempre il RAID smette di funzionare di colpo, spesso manda segnali chiari che tendiamo a ignorare. Quando un disco gratta, un NAS rallenta o un rebuild si blocca dovremmo iniziare a drizzare le antenne e agire.

Seppur il sistema possa restare accessibile, l’accesso ai file diventa instabile con cartelle che non si aprono o errori da affrontare fino a quando all’avvio compare una schermata con un messaggio di errore molto chiaro.

Cosa succede davvero quando si rompe un RAID

Dobbiamo imparare a capire che il RAID è una vera e propria struttura composta da un insieme di dischi che lavorano con regole precise. Nel caso in cui uno o più di essi saltassero non dobbiamo farci prendere dal panico perché non è detto che i dati siano stati cancellati. Il più delle volte sono lì, non leggibili in modo coerente ma ci sono.

Ecco perché il ripristino RAID non è un’operazione da fai da te se non si è esperti. Bisogna ricostruire l’ordine dei blocchi, capire la configurazione corretta, poi gestire eventuali settori danneggiati ed errori di sincronizzazioni.

I motivi del guasto? Tantissimi. Si parte da una rottura fisica a un blackout arrivando a bug del firmware, dischi sostituiti male e controller che perdono la configurazione. Quando senti parlare di recupero del raid, è esattamente questo: rimettere insieme i pezzi senza inventare niente.

Recupero dati RAID: cosa succede durante l’analisi

Quando si parla di ripristinare il raid, la fase più importante è capire cosa è successo senza peggiorare la situazione. Si lavora spesso su copie dei dischi, non sugli originali. Si identificano i parametri reali dell’array: ordine dischi, dimensione stripe, rotazione parità, offset, eventuali dischi “fuori sync”.

L’opportunità diventa quella di agire prima ricostruendo il volume in modo virtuale, verificando l’integrità del filesystem per poi muoversi nell’estrazione dei dati. È importantissimo muoversi con cautela così da non provocare più danni di quanti già non siano avvenuti.

Ecco perché ha senso affidarsi a un servizio specializzato come Recupero Dati 299, soprattutto se parliamo di server, contabilità, database, VM o archivi di lavoro.

Cosa fare subito (e cosa NON fare)

La regola pratica delle cose da non fare racchiude il non avviare un rebuild casuale se non si è sicuri al 100% e nemmeno inizializzare il volume. Altrettanto sconsigliata la formattazione o gli aggiornamenti firmware.

Vengono invece consigliate pratiche come annotare modello e livello RAID, numero dischi e ordine degli slot. Serve fare fotografie di schermate e messaggi di errore così da comunicarli ai professionisti interpellati e se il sistema fosse ancora accessibile si potrebbe valutare una copia immediata dei dati critici.

Sembra poco, ma è il modo migliore per arrivare al recupero dati raid senza perdere ulteriori possibilità.















