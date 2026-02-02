A Usseglio tutto pronto per il ritorno della Festa sulla Neve con le Ciaspole

La Città metropolitana di Torino, come ogni anno, patrocina e sostiene la Festa sulla Neve con le Racchette, la cui ventesima edizione è in programma ad Usseglio sabato 7 e domenica 8 febbraio . La camminata con le ciaspole e la gara competitiva di 6 km di domenica 8 saranno accompagnate da numerosi eventi collaterali.

Il ritrovo dei partecipanti sarà alla Casa del Fondo e la partenza verrà data alle 10,30 . Ma già sabato 7 febbraio sarà possibile partecipare alle 15,30 al Carnevale dei più Piccoli alla Casa del Fondo, di fronte all’hotel Grand’Usseglio. Bambine e bambini in maschera potranno scatenarsi con giochi e intrattenimenti curati da CircoWow. La Pro Loco offrirà la cioccolata calda a bambini e genitori e, alle 17,30, proporrà la “Usoei Children and Family Color Run”, una passeggiata all’imbrunire con gadget fluorescenti, animazione e musica, sempre con partenza dalla Casa del Fondo e percorso ad anello di 1 km e mezzo adatto a tutti. All’arrivo the caldo per tutti i partecipanti. La serata danzante di sabato 7 con musica e balli francoprovenzali è in programma nel salone polivalente comunale di via Roma 7. Alle 23 , si potrà uscire all’aperto per vedere il falò propiziatorio e scrivere su un foglietto di carta ciò che si vuole lasciare nel passato per poi bruciarlo. A seguire l’immancabile vin brulè per scaldarsi e festeggiare insieme.

Domenica 8 febbraio ad accompagnare i partecipanti alla camminata e alla gara competitiva con le ciaspole ci saranno la musica e le autorità comunali, metropolitane e regionali. La premiazione della sezione competitiva è prevista alle 12 e riguarderà i primi tre della classifica assoluta e delle graduatorie femminile e maschile. Il pranzo convenzionato organizzato dalla Pro Loco inizierà alle 12,30 nel salone polivalente , ma purtroppo i posti disponibili sono già esauriti. Nel pomeriggio, alle 15 , è in programma la premiazione dei partecipanti alla sezione non competitiva, con l’estrazione di un pernottamento allo “Skylodge” di Usseglio, di buoni acquisto nelle attività commerciali locali e di un volo con il parapendio biposto. Una Toma di Lanzo di circa 8 kg sarà consegnata alla società o al gruppo più numeroso e a quello che arriva da più lontano. Cesti di prodotti tipici andranno al concorrente o al gruppo presente con la maschera più originale, al concorrente che arriva da più lontano, al più giovane e al più anziano. I partecipanti alla camminata riceveranno in omaggio un pettorale a ricordo della manifestazione, prodotti tipici, alcuni gadget e un biglietto per la sottoscrizione a premi "Tenta la fortuna con le ciaspole".

La ciaspolata non competitiva è aperta a tutte e tutti, senza obbligo di certificato medico e senza limiti di età, mentre per la gara competitiva occorrerà essere affiliati ad una società, oppure richiedere la tessera CSAin giornaliera al costo di 2 euro. I concorrenti della sezione agonistica dovranno disporre del certificato medico valido per le gare di una delle discipline tra podismo, sci nordico, sci alpinismo, trail running o atletica leggera. La quota di partecipazione è di 12 euro sia per la ciaspolata non competitiva che per la gara agonistica, ridotta a 5 euro per i bambini nati a partire dal 2016, per le persone con disabilità e per gli animali domestici da compagnia. Per i gruppi è prevista una gratuità ogni 10 iscritti. Il noleggio delle racchette da neve costa 6 euro fino ad esaurimento della disponibilità. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento della quota di 1.000 partecipanti e il pacco gara sarà garantito ai primi 600 iscritti.