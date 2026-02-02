Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi il party di Carnevale di Club Silencio

Sabato 7 febbraio, dalle 19 alle 02:30, Club Silencio apre le porte della Palazzina di Caccia di Stupinigi per un party di Carnevale esclusivo.



La Residenza Reale Sabauda, Patrimonio dell’umanità UNESCO che ha ospitato i ricevimenti storici dei reali come il matrimonio di Re Vittorio Emanuele II, accoglierà due DJ set fino a notte fonda. L’Electronic Stage ospiterà Blue Groove, con un set dalle sonorità house ed elettroniche capace di dettare il ritmo della serata con energia e groove, mentre lo Urban Stage ospiterà Sayonara, la club night dedicata all'immaginario urban e trap.



La serata sarà arricchita dalla performance in abiti d’epoca del gruppo storico Nobiltà Sabauda e dal piano concert di Luca D’Amato, ambientati tra le sale affrescate della

Palazzina. Un'occasione per riscoprire il fascino degli Appartamenti Reali, fiore all’occhiello di una delle residenze sabaude più prestigiose del Piemonte. In questa speciale notte la Palazzina di Caccia si riempirà di colori, luci e musica: non mancheranno il makeup corner di MBA Academy, il drink bar, il food corner, le attività a

tema e molte altre sorprese! Dress code? Non è obbligatorio ma Carnevale è Carnevale e non si può di certo perdere

l’occasione di vincere il premio per la maschera più bella.