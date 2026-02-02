Just The Woman I Am On The Road: doppia tappa a Santena

La prevenzione come responsabilità condivisa e il lavoro di rete tra Comuni come leva strategica per il benessere delle comunità locali: è questa la principale novità dell’edizione 2026 di «Just The Woman I Am On The Road», in programma a Santena sabato 7 e domenica 8 marzo 2026. Per la prima volta, il progetto viene realizzato attraverso un’adesione coordinata e condivisa tra i Comuni di Santena, Cambiano, Isolabella, Poirino e Trofarello, che scelgono di lavorare insieme su un’iniziativa comune dedicata alla prevenzione, alla salute e ai corretti stili di vita.



L’evento di Santena si inserisce all’interno del più ampio progetto nazionale Just The Woman I Am, che nel corso dell’anno si sviluppa attraverso diverse azioni e format dedicati alla promozione del benessere, dell’attività fisica e della consapevolezza sanitaria. L’edizione 2026 di «On The Road» segna però un passaggio ulteriore: non più una singola adesione comunale, ma un progetto costruito in rete, basato sulla collaborazione tra enti locali, associazioni, realtà sportive e sanitarie del territorio.



Le giornate del 7 e 8 marzo 2026 proporranno un programma di attività gratuite aperte a tutta la cittadinanza, realizzate in collaborazione con le palestre del territorio e le realtà associative coinvolte, con l’obiettivo di rendere la prevenzione accessibile, concreta e parte della vita quotidiana.



Il Villaggio del Benessere sarà attivo in entrambe le giornate, sabato 7 e domenica 8 marzo, in Piazza Roma, e ospiterà associazioni e realtà sanitarie del territorio, screening gratuiti, consulenze specialistiche, incontri divulgativi e talk dedicati alla salute femminile, all’alimentazione e al benessere psicofisico.



La giornata di sabato 7 marzo sarà dedicata allo sport e al movimento. In Piazza Roma, a partire dal primo pomeriggio, sono previste lezioni e dimostrazioni gratuite condotte da istruttori qualificati delle palestre Fit4You e Gym Studio, con attività di Hip Hop, Fit Dance, Pilates, Body Weight, Yoga, Tac Fit e Animal Move. Le iniziative sono aperte a tutti; si consiglia abbigliamento comodo e tappetino personale. Tutte le attività saranno completamente gratuite.



Domenica 8 marzo il focus si sposterà in modo particolare sulla prevenzione e sulla promozione dei corretti stili di vita. Proseguiranno le attività del Villaggio del Benessere, con screening gratuiti, consulenze e momenti di informazione e sensibilizzazione rivolti a tutta la cittadinanza. La sezione dedicata agli incontri divulgativi è realizzata in collaborazione con la Biblioteca di Santena, che ha coinvolto il progetto @prevenzioneatavola.



Nel pomeriggio di domenica 8 marzo si svolgerà la camminata e corsa non competitiva di 5 chilometri lungo il percorso ufficiale «JTWIA On The Road». Il ritrovo è previsto alle ore 14.00 in Piazza Carducci per il riscaldamento pre-partenza, con partenza alle ore 14.30. A seguire, in Piazza Roma, sono programmati momenti di animazione e defaticamento.



In linea con i valori di sostenibilità e promozione di stili di vita attivi, si invita la cittadinanza, laddove possibile, a raggiungere Santena anche in bicicletta, come gesto simbolico e concreto di attenzione al benessere personale e ambientale.



«L’elemento di novità dell’edizione 2026 di Just The Woman I Am On The Road è il metodo: per la prima volta il progetto nasce e si sviluppa come iniziativa condivisa tra più Comuni del territorio. Abbiamo scelto di lavorare in rete perché crediamo che la prevenzione e la promozione del benessere non possano essere affrontate in modo isolato. Mettere insieme risorse, competenze e visione significa offrire ai cittadini un progetto più solido, accessibile e capace di generare un impatto reale. Questa collaborazione tra enti locali rappresenta un primo passo verso un modello territoriale strutturato e replicabile», dichiara Roberto Ghio, Sindaco di Santena.



Anche gli altri Comuni aderenti sottolineano il valore della collaborazione territoriale come strumento per rafforzare le politiche di prevenzione e promozione della salute.



«Just The Woman I Am On The Road è un’occasione concreta per portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e dentro la vita quotidiana delle persone. Come Comune di Cambiano abbiamo scelto di aderire perché crediamo in iniziative che parlano ai cittadini in modo semplice, accessibile e partecipato. Il lavoro condiviso con Santena e con gli altri Comuni del territorio ci permette di amplificare il messaggio: la salute non è un tema individuale, ma una responsabilità collettiva che si costruisce anche attraverso eventi, relazioni e comunità attive», dichiara Carlo Vergnano, Sindaco del Comune di Cambiano.

​

«Just The Woman I Am rappresenta un momento di partecipazione e solidarietà che nasce da un lavoro sinergico tra i Comuni di Santena, Cambiano, Isolabella e Poirino. Come comunità ci sentiamo direttamente coinvolti nel portare avanti temi fondamentali come la prevenzione e il benessere. Sul nostro territorio sono già attive iniziative che parlano di salute e solidarietà, ma con questo progetto compiamo un passo ulteriore, rafforzando un percorso condiviso che mette al centro la partecipazione delle persone. Non è la prima volta che i nostri Comuni fanno rete, e proprio la rete costituisce un valore essenziale per la costruzione di progetti importanti come questo», dichiara Stefano Napoletano, Sindaco del Comune di Trofarello.



«La partecipazione del Comune di Poirino a Just The Woman I Am On The Road nasce dalla convinzione che la prevenzione e il benessere si costruiscano insieme. La collaborazione con i Comuni di Santena, Cambiano, Isolabella e Trofarello ci permette di dare forza a un progetto condiviso, capace di coinvolgere attivamente i cittadini e di promuovere stili di vita sani in modo concreto e accessibile. Fare rete significa creare iniziative più efficaci e vicine alle persone, valorizzando le risorse del nostro territorio», dichiara Nicholas Padalino, il Sindaco del Comune di Poirino.



«Per un Comune come Isolabella, aderire a Just The Woman I Am On The Road significa poter offrire ai cittadini un’opportunità concreta di informazione, prevenzione e partecipazione. Il lavoro in rete con Santena e con gli altri Comuni del territorio consente anche alle realtà più piccole di essere parte attiva di un progetto ampio e strutturato, che mette al centro la salute e il benessere delle persone. Crediamo che la collaborazione tra enti locali sia la strada giusta per rendere la prevenzione davvero accessibile e vicina alla vita quotidiana», dichiara Raimondo Gianfranco, Sindaco del Comune di Isolabella.

