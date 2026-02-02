Mostra su Enrico Berlinguer, un successo da 4500 visitatori

Sono 4.500 finora i visitatori che hanno affollato le sale del Museo di via Cigna per la mostra su Enrico Berlinguer: un grande successo di partecipazione che testimonia l’affetto e l’interesse per uno dei protagonisti della storia politica del Novecento.

Accanto e parallelamente all’esposizione, fino al 15 marzo – sempre al Museo Fico - si svolgerà “Fuoriluoghi”, la rassegna complementare con 20 appuntamenti e 70 ospiti tra politici, sindacalisti, storici, giornalisti, docenti universitari che, attraverso incontri, dialoghi, dibattiti, proiezioni, interrogano l’eredità culturale e politica di Berlinguer mettendola in relazione con temi attuali: la partecipazione democratica, il lavoro, il conflitto sociale, l’etica pubblica, il rapporto tra politica e società.

Questa settimana sono previsti due appuntamenti.

Giovedì 5 febbraio alle 21.00 ci sarà Massimo D’Alema, che insieme a Giuseppe Provenzano, Luisa Morgantini e Tania Scacchetti discuteranno sul tema: “Il nuovo internazionalismo. Dal colpo di Stato in Cile del 1973 al populismo di oggi”. Modera l’incontro Beniamino Pagliaro, caporedattore La Repubblica Torino.

Venerdì 6 febbraio alle ore 17.00 “Donne comuniste in Italia nel Novecento”, con Luciana Castellina, Anna Rossomando, Fiammetta Balestracci, Aldo Agosti e Chiara Bonfiglioli.

I dibattiti sono organizzati in collaborazione con la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci.