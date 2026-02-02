Moncalieri, solo il 13% ha sostituito la vecchia carta d'identità cartacea con la Cie

Siamo ancora in pieno inverno ma dall'estate, precisamente dal prossimo 3 di agosto, la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile per l’espatrio e non sarà più valida per alcun tipo di utilizzo. Per questo a Moncalieri l'assessore ai Servizi demografici Michele Morabito ha ricordato ancora nei giorni scorsi la necessità per chi ha ancora il documento cartaceo di rivolgersi agli uffici comunali per ottenere la Cie, la nuova carta di identità elettronica.

Solo il 13% ha provveduto alla sostituzione

“Indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile", ha sottolineato Morabito, ricordando che il Comune ha già inviato una comunicazione ai 7 mila cittadini interessati, "ma finora solo il 13% ha già provveduto alla sostituzione”. Per agevolare le pratiche del rinnovo, l’Anagrafe ha attivato sportelli aggiuntivi su appuntamento.

Attivati sportelli aggiuntivi su appuntamento

È possibile prenotare attraverso il sistema per la Cie sul sito del Comune di Moncalieri oppure rivolgersi per avere assistenza direttamente in Anagrafe, in via Principessa Clotilde 10, dal lunedì al venerdì in orario 9-12. Per evitare in questo modo di dover fare poi i conti con code lunghissime nei mesi estivi, quando si arriverà in prossimità della scadenza di agosto.