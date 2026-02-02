Il via del Rallye di Montecarlo Storico e la sfilata dei carri: una domenica di grandi eventi per Nichelino

Una domenica ricca di eventi, che ha richiamato migliaia di appassionati dalla provincia di Torino e forse dall'intera Regione. La prima domenica di febbraio ha regalato a Nichelino due momenti diversi ma altrettanto attesi: la mattina il concentramento delle auto sportive che hanno preso il via dalla Palazzina di Stupinigi per la nuova edizione del Rallye di Montecarlo Storico, nel pomeriggio nel centro di Nichelino la sfilata dei carri di Carnevale.

Le auto storiche conquistano Stupinigi

Una sessantina di auto e di equipaggi del 28esimo Rallye Monte-Carlo Historique, la corsa di regolarità che ha per protagonisti modelli di auto che hanno gareggiato tra il 1911 e il 1986, hanno colorato la Palazzina di Caccia. Una sfilata di vetture d'epoca, che hanno scritto pagine memorabili della storia dello sport e dell'automobile, che i meno giovani ancora ricordano con passione ed emozione.

Nel primo pomeriggio, dopo aver lasciato Stupinigi, i 60 equipaggi delle auto storiche hanno attraversato Pinerolo, Sestriere e Cesana per varcare il confine diretti a Montecarlo. E a quel punto l'interesse si è tutto spostato nel cuore di Nichelino, dove ha preso il via la sfilata del carri, il momento più atteso del Carnevale, dopo l'appuntamento del sabato dedicato ai bambini.

In migliaia lungo via Torino per i carri

11 carri provenienti da tutta la regione (Chieri, Piobesi, Carmagnola, Scalenghe, Mondovì, Racconigi, Centallo, Cavour - Luserna, Villafalletto e Pinerolo, oltre a Nichelino) con oltre 2.500 figuranti, la presenza degli attesissimi “Mamuthones” di Samugheo, notissimi in tutta Italia. E' stato uno spettacolo seguito da migliaia di persone lungo via Torino, fino all'arrivo nella centralissima piazza Di Vittorio, dove le autorità li hanno ricevuti assieme alla due maschere cittadine, Madama Farina e Monsù Panaté.

Applausi per tutti, divertimento per grandi e piccini, con tantissime famiglie presenti, a testimonianza di quanto l'evento di Nichelino sia sentito e partecipato.