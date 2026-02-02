 / Politica

Politica | 02 febbraio 2026, 15:04

Agricoltura, Canalis (PD): "Approvato in consiglio regionale il mio odg sulla collaborazione tra Malvia di Bibiana e Agrion di Manta"

La consigliera dem: "Finalizzata a potenziare la ricerca nel settore bio ortofrutticolo"

"Esprimo grande soddisfazione per l’unanime approvazione in Consiglio regionale del mio ordine del giorno, collegato al bilancio di previsione 2026 della Regione Piemonte, sul sostegno economico alla collaborazione tra Fondazione Malva di Bibiana (TO) e Fondazione Agrion di Manta (CN), due realtà leader nell’innovazione agricola, nella ricerca applicata e nella salvaguardia e valorizzazione della biodiversità agraria.

Questa collaborazione è finalizzata principalmente a potenziare la ricerca nel settore bio ortofrutticolo (frutticoltura, orticoltura e vitivinicoltura), integrando le competenze delle due Fondazioni, per sviluppare progetti sperimentali, attività dimostrative, percorsi formativi avanzati e iniziative di supporto tecnico e trasferimento tecnologico alle aziende agricole piemontesi, con ricadute dirette sulla competitività del settore e la sostenibilità delle produzioni.

Un bel segnale per creare ponti tra soggetti diversi e far crescere il nostro territorio" afferma Monica Canalis, consigliera regionale PD
 

comunicazione politica

