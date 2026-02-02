 / Regione

Regione | 02 febbraio 2026, 07:45

Cirio: "Energia dei bacini idrici del Piemonte a chi non riesce a pagare le bollette"

La Regione ha la potestà di dare in concessione le dighe

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

L'energia delle dighe del Piemonte in aiuto per chi non riesce a pagare le bollette. L'annuncio arriva dal governatore Alberto Cirio, durante l'incontro dei sindacati sull'automotive.

Pagamento in termini di energia

La Regione si è appropriata infatti della potestà di dare in concessione i bacini idrici: questo permette agli enti di inserire delle clausole. Oltre al canone, il Grattacielo ha deciso di chiedere anche un pagamento in termini di energia. E su quest'ultimo punto, il presidente porterà in Consiglio Regionale una legge ad hoc, che avrà due canali. 

Un aiuto per chi non paga l'affitto 

Il primo sarà di tipo sociale. A chiarire il tipo di intervento è stato il governatore: "Faccio l'esempio della morosità incolpevole delle case popolari". Negli alloggi popolari del Piemonte, infatti un terzo degli "inquilini non pagano l'affitto incolpevolmente".

Hanno cioè sempre versato il canone poi, a causa della perdita del lavoro o un'altra difficoltà economica, si ritrovano a non arrivare a fine mese. È quindi non riescono a pagare la locazione. "Noi lì, - ha chiarito il presidente - quantomeno sulle forniture di energia elettrica, utilizzeremo quella delle concessioni".

Attrarre gli investimenti 

"Dall'altra parte - ha aggiunto - la utilizziamo per attrarre gli investimenti. Per poter dire: care aziende che volete venire in Piemonte, per i primi anni avete la possibilità di avere l'energia elettrica a un prezzo calmierato". La misura potrà essere utilizzata per aiutare le aziende che stanno affrontando un periodo di difficoltà per ragioni di mercato. 

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium