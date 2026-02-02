 / Sport

Volley A1/F: Monviso Volley sul baratro della retrocessione [FOTO]

La sconfitta con San Giovanni in Marignano sprofonda la Wash4green al penultimo posto

Brancher passa il muro di D'Odorico e Dodson (foto di Christian Bosio)

La quota salvezza ora è a 3 punti, ma San Giovanni in Marignano, dopo la vittoria di ieri al Pala Bus Company, ha ingranato la quinta e la corsa può, realisticamente, essere solo su Cuneo (20 punti), che ha esonerato Salvagni, o eventualmente Macerata (21).

La sconfitta ha portato la Wash4green Monviso Volley sull’orlo del baratro. Ma al di là delle legittime speranze, dopo l’importante vittoria a Busto Arsizio, le Zie erano l’avversario più in palla tra quelle in bassa classifica e che prima o poi arrivasse il sorpasso era quasi inevitabile, visto il ruolino di marcia delle ultime settimane.

L’arrivo di Zhuang ha letteralmente trasformato la matricola, da cenerentola a squadra determinata e viva, come si è visto a Villafranca Piemonte.

A prendersi la scena è stata la centrale Kochurina mvp, con 12 punti, come l’opposta Brancher. A 10 Zhuang. Nel campo del Viso brilla Kindermann, molto servita dopo l’entrata in campo di Bridi in palleggio (14 punti). Ma sono troppi gli errori in attacco e battuta per poter impensierire le romagnole. Non brilla nemmeno la stella di Davyskiba, che si ferma a 9 punti con 6 errori. Sulla schiacciatrice bielorussa, indipendentemente dal mantenimento o meno della categoria, circola la voce di un addio in direzione Tatarstan, una repubblica della Federazione russa, dove sembra destinato anche il marito.

Ora la Monviso Volley ha davanti solo +4 partite. La trasferta di sabato a Bergamo e quella con Vallefoglia. Più due partite impossibili, in casa con Chieri e in trasferta con Conegliano, dove servirebbe l’impresa, che quest’anno non è ancora arrivata e che potrebbe essere l’unica possibilità per salvarsi.

Attacco di Davyskiba (foto di Christian Bosio)

Attacco di Zhuang (foto di Christian Bosio)

Tentativo di difesa di Davyskiba (foto di Christian Bosio)

Tentativo di difesa di Kindermann e Akrari (foto di Christian Bosio)

Attacco di Davyskiba (foto di Christian Bosio)

Battistoni contende la palla a rete (foto di Christian Bosio)

Il pubblico (foto di Christian Bosio)

Il settore dei Pinerolo Boys (foto di Christian Bosio)

L'incoraggiamento dei Pinerolo Boys (foto di Christian Bosio)

