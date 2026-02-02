Volley A1/F: Monviso Volley sul baratro della retrocessione [FOTO]

La quota salvezza ora è a 3 punti, ma San Giovanni in Marignano, dopo la vittoria di ieri al Pala Bus Company, ha ingranato la quinta e la corsa può, realisticamente, essere solo su Cuneo (20 punti), che ha esonerato Salvagni, o eventualmente Macerata (21).

La sconfitta ha portato la Wash4green Monviso Volley sull’orlo del baratro. Ma al di là delle legittime speranze, dopo l’importante vittoria a Busto Arsizio, le Zie erano l’avversario più in palla tra quelle in bassa classifica e che prima o poi arrivasse il sorpasso era quasi inevitabile, visto il ruolino di marcia delle ultime settimane.

L’arrivo di Zhuang ha letteralmente trasformato la matricola, da cenerentola a squadra determinata e viva, come si è visto a Villafranca Piemonte.

A prendersi la scena è stata la centrale Kochurina mvp, con 12 punti, come l’opposta Brancher. A 10 Zhuang. Nel campo del Viso brilla Kindermann, molto servita dopo l’entrata in campo di Bridi in palleggio (14 punti). Ma sono troppi gli errori in attacco e battuta per poter impensierire le romagnole. Non brilla nemmeno la stella di Davyskiba, che si ferma a 9 punti con 6 errori. Sulla schiacciatrice bielorussa, indipendentemente dal mantenimento o meno della categoria, circola la voce di un addio in direzione Tatarstan, una repubblica della Federazione russa, dove sembra destinato anche il marito.

Ora la Monviso Volley ha davanti solo +4 partite. La trasferta di sabato a Bergamo e quella con Vallefoglia. Più due partite impossibili, in casa con Chieri e in trasferta con Conegliano, dove servirebbe l’impresa, che quest’anno non è ancora arrivata e che potrebbe essere l’unica possibilità per salvarsi.