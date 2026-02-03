Volpiano cerca nuovi volontari: la Croce Bianca apre le iscrizioni al corso soccorritori 118

La Croce Bianca Volpianese, associazione di volontariato aderente ad Anpas, apre le porte a nuovi aspiranti soccorritori e soccorritrici annunciando l’avvio di un corso di formazione gratuito per volontari del sistema di emergenza sanitaria 118. Un’iniziativa che punta a rafforzare la rete di soccorso sul territorio, formando cittadini pronti a mettere competenze, tempo e passione al servizio della comunità.

Incontro formativo

Il corso, patrocinato dal Comune di Volpiano, sarà presentato durante un incontro informativo in programma sabato 21 febbraio alle ore 15, presso la sede della Croce Bianca Volpianese in via Torino 47. Durante l’appuntamento, gli istruttori della Croce Bianca illustreranno nel dettaglio il percorso formativo, le modalità di svolgimento e l’impegno richiesto, rispondendo alle domande di chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario.

Il percorso didattico è gratuito e riconosciuto dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale per il volontario soccorritore 118. La prima fase prevede 54 ore di formazione teorica, durante le quali i partecipanti acquisiranno le conoscenze fondamentali per operare nel sistema di emergenza-urgenza. Dalla gestione della chiamata di soccorso al funzionamento del 118, dal ruolo del soccorritore alle basi di anatomia e alla valutazione dei segni e dei sintomi, fino alla catena della sopravvivenza, ai traumi, ai codici di intervento e all’utilizzo delle tecniche di rianimazione cardio-polmonare, anche con defibrillatore. Lo standard formativo regionale rappresenta uno strumento essenziale per uniformare le competenze dei volontari su tutto il territorio piemontese, rendendoli interlocutori preparati e affidabili nel lavoro di squadra con medici, infermieri, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Il tirocinio

Conclusa la parte teorica, i futuri soccorritori accederanno a un tirocinio pratico protetto di 100 ore, affiancati da personale esperto. Un’esperienza sul campo che consentirà di operare sia nei trasporti in emergenza a bordo delle ambulanze, sia nei servizi ordinari. Al termine del percorso, i volontari saranno in grado di collaborare con la Centrale Operativa 118, intervenire in caso di incidenti, malori o traumi, utilizzare correttamente il defibrillatore, stabilizzare i pazienti e garantirne il trasporto in sicurezza verso le strutture ospedaliere. La formazione non si esaurisce con il corso iniziale, sono infatti previsti aggiornamenti periodici, indispensabili per mantenere elevati standard di competenza e assicurare un servizio sempre qualificato alla cittadinanza.

Diventare volontario della Croce Bianca Volpianese significa entrare a far parte di una realtà solida e radicata sul territorio. L’associazione può contare oggi su 207 volontari, di cui 90 donne, e svolge ogni anno oltre 16.000 servizi a favore della comunità. Il parco mezzi comprende nove ambulanze, quattro veicoli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità e sei mezzi dedicati ai servizi sociosanitari e di protezione civile. Oltre all’attività di emergenza-urgenza e ai trasporti socioassistenziali, la Croce Bianca garantisce assistenza sanitaria durante manifestazioni culturali e sportive, contribuendo in modo concreto alla sicurezza della popolazione.

Il corso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e disponibili a svolgere attività di volontariato. Per iscriversi o ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare la sede al numero 011 9881572 o al cellulare 348 2897117, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30, oppure compilare il modulo online disponibile al link https://forms.office.com/r/ZB0TgzJxhm?origin=lprLink

Un’opportunità per crescere, mettersi in gioco e scoprire il valore di un impegno che può davvero fare la differenza.

La Croce Bianca Volpianese fa parte di Anpas Comitato Regionale Piemonte ODV, che riunisce 81 associazioni di volontariato con oltre 10.600 volontari, più di 740 dipendenti e una flotta di centinaia di mezzi di soccorso. Una rete che ogni anno garantisce quasi 600.000 servizi, confermandosi un pilastro fondamentale del sistema di assistenza e protezione civile regionale.