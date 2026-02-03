Corso Farini, al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di rifacimento dei marciapiedi in corso Farini, punto di collegamento importante del quartiere Vanchiglia con viale Mai e il campus Einaudi. L’intervento rientra nel piano di manutenzione urbana volto a migliorare la sicurezza dei pedoni e il decoro dello spazio pubblico.

Il rifacimento interesserà tratti del marciapiede ormai ammalorati, con l’obiettivo di eliminare buche, avvallamenti e superfici sconnesse che nel tempo hanno creato disagi soprattutto a persone anziane, famiglie con passeggini e cittadini con difficoltà motorie.

Durante le lavorazioni potranno verificarsi limitazioni temporanee al passaggio pedonale.