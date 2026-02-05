Giorno del ricordo: Torino onora la memoria dell'esodo giuliano-dalmata

Un mese di iniziative per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. In occasione del Giorno del Ricordo, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e la Città di Torino propongono un calendario di appuntamenti dedicati alla memoria di una tragedia che ha segnato profondamente la storia del Novecento.

Il calendario di eventi prende il via questo pomeriggio e si svilupperà per tutto il mese di febbraio, tra mostre, incontri e musica. Il momento centrale sarà mercoledì 11 febbraio alle ore 15.00, con la cerimonia ufficiale nella Sala del Consiglio Comunale a Palazzo Civico, alla presenza del Sindaco Stefano Lo Russo e delle massime autorità cittadine, preceduto martedì 10 febbraio – Giorno del Ricordo – dalla Messa in suffragio celebrata nel Duomo di Torino e dal momento commemorativo davanti al Monumento dedicato alle Vittime delle Foibe al Cimitero Monumentale.

“Il Giorno del Ricordo ci spinge a riflettere su una ferita profonda della nostra storia nazionale e cittadina – afferma il Sindaco Stefano Lo Russo –. Torino è stata un approdo fondamentale per migliaia di esuli giuliano-dalmati che, con dignità e coraggio, hanno saputo ricostruire le loro vite diventando parte della comunità cittadina. Onorare questa memoria non vuole dire soltanto rievocare una pagina dolorosa della storia, ma riaffermare ogni giorno i valori dell’accoglienza e del rispetto. Tenere vivo il ricordo significa assumere una responsabilità pubblica nel promuovere i valori della democrazia e nel contrastare con decisione fanatismi ideologici e derive nazionalistiche, affinché violazioni della libertà, dei diritti umani e della convivenza civile non abbiano più a ripetersi”.

La storia di Torino è stata profondamente segnata dall’esodo giuliano-dalmata. Tra il 1947 e il 1958, la città accolse oltre 8.000 profughi. Molti arrivarono alla stazione di Porta Nuova e trovarono ospitalità presso le "Casermette" di Borgo San Paolo, in via Veglia: grandi stanzoni dove la vita quotidiana era segnata dalla precarietà e dal desiderio di normalità. Con il tempo, l'integrazione passò attraverso il lavoro nelle industrie e la costruzione del Villaggio Santa Caterina a Lucento, dove le famiglie misero nuove radici contribuendo alla crescita della città.

Il programma delle iniziative per il ‘Giorno del Ricordo’ si apre questo pomeriggio, alle ore 17.00, al Polo del ‘900 con il seminario “Nuovi sguardi. Itinerari di ricerca sull’esodo Giuliano Dalmata”. Durante l’incontro, alcuni giovani studiosi presenteranno i risultati delle loro ricerche sulle vicende del confine orientale tra il 1945 e il 1956, quando circa 300.000 italiani furono costretti ad abbandonare le proprie terre. È un’occasione per tutti, anche per chi non conosce questi eventi, di scoprire un pezzo di storia d'Italia che è diventato parte dell'identità di Torino.

Tra gli altri appuntamenti si segnalano l’inaugurazione della mostra fotografica "Da esuli a cittadini" l'11 febbraio all’Archivio di Stato e la proiezione alla RAI di via Verdi, il 16 febbraio, del film "La bambina con la valigia" alla presenza di Egea Haffner, simbolo dell’esodo nel mondo. Il mese si chiuderà domenica 1° marzo al Conservatorio Giuseppe Verdi con un concerto dell'Orchestra Mandolinistica Città di Torino.

IL CALENDARIO INTEGRALE DEGLI APPUNTAMENTI

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO

Ore 17.00 - POLO DEL ‘900, PALAZZO SAN DANIELE, AUDITORIUM (Piazzetta Antonicelli) Convegno “Nuovi sguardi. Itinerari di ricerca sull’esodo Giuliano Dalmata”. L’incontro affronta le complessità dell’Alto Adriatico Orientale attraverso i contributi di giovani laureate/i. Ospiti: Enrico Miletto, Riccardo Marchis, Luca Contessi, Martina Cappello, Nicol Zurru, Maria Cristina Moscato, Silvia Viviani e Cecilia Spagarino. A cura di: Istoreto, Associazione Vera Nocentini, Università di Torino, ANVGD Torino e Museo Diffuso della Resistenza.

VENERDÌ 6 FEBBRAIO

Ore 17.30 - CIRCOLO CULTURALE ISTRIANI FIUMANI DALMATI TORINO (Via Parenzo, 95/60) Presentazione dei libri “Esuli due volte” di Rosanna Turcinovich e “Autodafé di un esule” di Diego Zandel, con la partecipazione di Franco Papetti (Presidente AFIM). A cura di AFIM e ANVGD Torino.

SABATO 7 FEBBRAIO

Ore 17.00 - REGGIA DI VENARIA REALE, SALA DI DIANA (Piazza della Repubblica, 4) Concerto pianistico straordinario del Maestro Giovanni Bellucci dedicato alla memoria di Sergio Sablich e Paolo Santarcangeli. Organizzato da AFIM con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Venaria Reale e ANVGD Torino.

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO (Giorno del Ricordo)

Ore 10.15 - DUOMO DI TORINO (Piazza San Giovanni) Santa Messa in suffragio celebrata da Don Ermis Segatti e cantata dal coro C.A.R.P. di Torino.

Ore 11.45 - CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO (Corso Regio Parco, 80) Cerimonia commemorativa presso il Monumento dedicato alle Vittime delle Foibe e dell’Esodo alla presenza delle autorità.

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO

Ore 15.00 - PALAZZO CIVICO, SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE (Piazza Palazzo di Città, 1) Cerimonia istituzionale alla presenza del Sindaco, della Presidente del Consiglio Comunale e delle Autorità. Intervento di Antonio Vatta (Presidente ANVGD Torino) e orazione ufficiale di Sergio Toffetti.

Ore 17.30 - ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (Via Piave, 21) Inaugurazione della mostra fotografica “Da esuli a cittadini. La comunità giuliano-dalmata di Torino. Immagini quotidiane 1947 - 1980”. A cura di Sergio Toffetti con Giulia e Walter Cnapich. Visitabile dal 12 febbraio e fino al 23 marzo. Ingresso libero

VENERDÌ 13 FEBBRAIO

Ore 10.30 - CORSO CINCINNATO angolo VIA PIRANO Commemorazione e posa di una corona alla targa dedicata dal Comune di Torino agli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.

DOMENICA 15 FEBBRAIO

Ore 17.30 - CIRCOLO CULTURALE ISTRIANI FIUMANI DALMATI TORINO (Via Parenzo, 95/60) Presentazione del libro “Il Cinema di Frontiera” di Alessandro Cuk, con la partecipazione di Egea Haffner.

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO

Ore 17.30 - RAI, STUDIO TV8 (Via Verdi, 14) Proiezione del film “La bambina con la valigia” (2024). Introducono: Egea Haffner, Alessandro Cuk, Sergio Toffetti e Sinéad Thornhill. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: mediateca.torino@rai.it.

SABATO 28 FEBBRAIO

Ore 17.30 - CIRCOLO CULTURALE ISTRIANI FIUMANI DALMATI TORINO (Via Parenzo, 95/60) Presentazione del libro di Giuseppina Mellace “Le donne e l’esodo giuliano-dalmata. Memorie di una storia dimenticata”.

DOMENICA 1° MARZO

Ore 16.00 - CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” (Piazza Bodoni, 6) Concerto con Chiara Bertoglio, il Random String Quartet e l’Orchestra Mandolinistica Città di Torino diretta dal Maestro Pier Carlo Aimone.