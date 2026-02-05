Amarcord: l'Orchestra Giovanile Eclettica ospite della stagione di OFT

Tutto esaurito per il concerto «Amarcord». Martedì 10 febbraio a salire sul palco del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, alle ore 21, sarà l’Orchestra Giovanile ECLETTICA, diretta da Stefano Maccagno, pianista e compositore ufficiale del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

«Amarcord» è il primo dei due appuntamenti con orchestre ospiti della Stagione One Way Memories e la presenza di questa giovane realtà torinese nel cartellone dell'Orchestra Filarmonica di Torino, grazie alla collaborazione con ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro, incarna la volontà di valorizzare le nuove generazioni promuovendo l’incontro tra giovani musicisti, territorio e grande repertorio.

Il concerto, fin dal titolo, si configura come un dichiarato omaggio a un compositore che ha fatto sognare cinefili e appassionati di musica di tutto il mondo. Protagonista della serata sarà infatti Nino Rota, tra i più influenti e prolifici compositori della storia del cinema, capace di lasciare un segno indelebile nell’immaginario collettivo attraverso le sue colonne sonore.

Nato a Milano nel 1911, Rota ha collaborato nel corso della sua lunga carriera con alcuni tra i più importanti registi italiani e internazionali, tra cui Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Mario Monicelli e Francis Ford Coppola. Un legame artistico particolarmente fecondo fu quello con Federico Fellini, per il quale compose le musiche di capolavori come La strada, 8½, La dolce vita, I vitelloni e Amarcord.

Durante la serata verranno eseguite celebri danze tratte da Il Gattopardo, la Suite dal balletto La Strada, oltre a una selezione dei temi più noti di film iconici quali La dolce vita, Romeo e Giulietta, Amarcord, Il padrino e 8½. Proprio per Il padrino – Parte II, Rota vinse il Premio Oscar per la migliore colonna sonora, riconoscimento che si affianca a numerosi altri premi, tra cui Golden Globe, BAFTA, Grammy Award, David di Donatello e cinque Nastri d’Argento.

«Il programma di questo concerto, scelto in collaborazione con OFT, è un'occasione rara sotto più punti di vista – commenta Lucia Margherita Marino, direttrice di Estemporanea – Arte, Musica, Teatro –: innanzitutto dedicarsi a un compositore italiano simbolo del grande cinema d'autore, con un direttore e compositore scelto appositamente per la sua competenza in ambito cinematografico. Poi la possibilità di entrare in una stagione sinfonica importante per la città di Torino, con giovani musicisti che affrontano temi memorabili forse per la prima volta, perchè sono grandi pellicole ormai sconosciute alle nuove generazioni: credo sia un'opportunità preziosa di unire generazioni e sensibilità diverse in una corniche splendida».



Come da tradizione, ogni concerto in Conservatorio si aprirà con una storia, un brevissimo racconto ispirato al programma musicale, scritto appositamente per OFT dal giornalista e musicista Lorenzo Montanaro. La lettura del testo, che accompagna in modo coinvolgente dentro la musica, è affidata all’associazione liberipensatori “Paul Valéry” e all'Accademia di formazione teatrale Mario Brusa di Torino.

