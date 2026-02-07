DL Sicurezza 2026, la Lega del Canavese in piazza con i gazebo

La Lega del Canavese scende in piazza per sostenere le forze dell’ordine e per informare i cittadini sui contenuti e sui primi risultati concreti del DL Sicurezza 2026, recentemente approvato. In Piemonte la tradizionale gazebata assume un significato ancora più forte e politico, rappresentando una reazione chiara e determinata della grande comunità militante della Lega piemontese alle violenze e alle aggressioni contro le forze di polizia, episodi riconducibili all’area antagonista di Askatasuna e ai pestaggi messi in atto da frange dell’estremismo rosso ai danni degli uomini in divisa.

I motivi

La presenza sul territorio vuole ribadire che non può esserci alcuna tolleranza verso chi semina odio, disordine e violenza nelle piazze e che lo Stato deve tornare a farsi sentire con autorevolezza. In questo contesto, ad Ivrea vi è una motivazione ulteriore per scendere in piazza: il Progetto Eporedia della Questura di Torino, l’istituzione della Zona Rossa disposta dalla Prefettura e, più in generale, le risposte concrete dello Stato di fronte a fenomeni di criminalità diffusa e degrado urbano. Provvedimenti che dimostrano come sia possibile intervenire con decisione laddove l’amministrazione comunale ha mostrato lassismo e impreparazione nel contrastare l’illegalità. La Lega, al contrario, è pronta a continuare con determinazione il proprio percorso sul tema della sicurezza, portando avanti il Dossier Sicurezza che ha già iniziato a produrre risultati concreti per i cittadini.

I punti d'incontro

I gazebo della Lega saranno presenti sabato 7 febbraio 2026 a Castellamonte in via Educ 33 presso la sede della Lega dalle 9.30 alle 12.30, a Chivasso nell’area mercatale presso Palazzo Einaudi dalle 9 alle 12.30, a Ciriè in via Vittorio Emanuele II 88 presso il Caffè Grande dalle 15 alle 19, a Ivrea in corso Botta angolo via Palestro dalle 9.30 alle 13 e in via Aosta 6 presso la sede della Lega dalle 14 alle 18, a Leinì in piazza I Maggio nell’area mercatale dalle 9 alle 13 e a Volpiano in via Pinetti 26 presso la sede della Lega dalle 10 alle 13. Domenica 8 febbraio 2026 la Lega sarà nuovamente presente a Castellamonte in via Educ 33 dalle 10 alle 12.30, a Cuorgnè in piazza Martiri della Libertà presso il Bar Umberto dalle 9 alle 12 e a Volpiano in via Pinetti 26 dalle 10 alle 13. Sabato 14 febbraio 2026 i gazebo saranno attivi a Castellamonte in via Educ 33 dalle 10 alle 12.30 e a Locana in via Roma dalle 9 alle 12.30.

I contenuti del Pacchetto

Nel corso delle iniziative verranno illustrati i contenuti del Pacchetto Sicurezza, che introduce il divieto di vendita di lame e coltelli ai minori con sanzioni fino a 12.000 euro, nuove aggravanti per chi circola armato in gruppo, travisato o nei pressi di scuole, parchi e stazioni, la sospensione di patente, passaporto e permesso di soggiorno, oltre alla responsabilizzazione dei genitori con sanzioni fino a 1.000 euro per omessa vigilanza. Il decreto rafforza inoltre il contrasto a maranza e baby gang attraverso l’ammonimento del Questore per reati come lesioni, rissa, minacce e danneggiamenti, introduce maggiori tutele processuali per le Forze di Polizia e un’estensione della legittima difesa, prevede il fermo preventivo di polizia fino a dodici ore per isolare i soggetti violenti, rafforza il Daspo urbano e introduce l’arresto differito entro 48 ore per i danneggiamenti commessi in piazza. Vengono inoltre istituite zone rosse a vigilanza rafforzata nelle stazioni e nelle aree di spaccio, resa procedibile d’ufficio la fattispecie del furto con destrezza per contrastare i borseggi, introdotto il reato di fuga pericolosa all’alt della polizia con pene fino a cinque anni di carcere e previsto il Daspo giudiziario per chi viene condannato per gravi reati.