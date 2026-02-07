Carnevale di Aurora 2026, giovedì il corteo che colorerà il quartiere

Torna l’appuntamento con il Carnevale di Aurora, organizzato dal Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora in collaborazione con il Sermig. L’edizione 2026 si terrà giovedì 12 febbraio e avrà come tema “Trasformiamo Aurora in Cronaca Colorata”.

La festa coinvolgerà i bambini delle scuole IC Torino 2 (Aurora e Parini) e IC Regio Parco (con una materna), che animeranno il corteo con musica, maschere e colori. Una giornata dedicata alla gioia, alla creatività e alla partecipazione dei più piccoli, con l’obiettivo di rendere il quartiere protagonista di un evento inclusivo e festoso.

Il corteo partirà alle 14.30 da corso Vercelli 15, davanti alla sede della Circoscrizione, e percorrerà le vie del quartiere, trasformando le strade di Aurora in un vero e proprio palcoscenico di allegria e spensieratezza. L’iniziativa si conferma un’occasione di socialità e di incontro tra cittadini, scuole e realtà associative del territorio.

"Porteremo 450 bambini in strada - racconta il presidente di Ccqa, Gioacchino Perri -, a passeggiare per le vie del quartiere Aurora. Ognuno di loro potrà 'colorare' il quartiere, nel senso che potranno vestirsi molto colorati. Partendo da corso Vercelli percorreremo via Carmagnola, via Lodi (attraversando corso Giulio Cesare), via Aosta, corso Brescia fino ad arrivare al ponte di ferro, lugo Dora Savona, corso Giulio , lungo Dora Agrigento, piazza Borgo Dora e infine corso Vercelli". Come novità i bimbi dell'Aurora saranno "scortati" con la musica in corso Vercelli.