Cyberbullismo in aumento: la Commissione Regionale invita all’azione

In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, che si celebra oggi, la Commissione Regionale per le Pari Opportunità desidera richiamare l'attenzione su due fenomeni che continuano a colpire molti giovani nel nostro territorio.

Il bullismo e il cyberbullismo non sono solo atti isolati di violenza, ma rappresentano una vera e propria emergenza sociale che richiede un impegno collettivo. Le statistiche mostrano un aumento preoccupante dei casi, evidenziando l'urgenza di interventi efficaci e di una sensibilizzazione diffusa.

I nostri obiettivi concreti sono:

- promuovere iniziative educative nelle scuole per sensibilizzare studenti e genitori;

- collaborare con istituzioni locali e associazioni per fornire supporto alle vittime;

- sostenere campagne di informazione che evidenziano le conseguenze del bullismo e del cyberbullismo.

Invitiamo tutti a unirsi a noi in queste azioni di contrasto, educazione e divulgazione: la nostra Regione è unita contro ogni forma di violenza e discriminazione.

A disposizione il link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/pari-opportunita/commissione-regionale-per-pari-opportunita-crpo