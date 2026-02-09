Vintage Violence in concerto a Torino: il live allo sPAZIO211

I Vintage Violence in concerto allo sPAZIO211 venerdì 13 febbraio.

Per l’occasione torneranno nella setlist anche brani che la band non suona dal vivo da molto tempo. La band, formata da Nicolò Caldirola (voce), Rocco Arienti (chitarra e autore dei testi), Roberto Galli (basso) e Beniamino Cefalù (batteria), racconta: «A settembre abbiamo chiesto al nostro pubblico quali canzoni volesse ascoltare ai concerti tra quelle storicamente escluse e “Paura dell’Islam” ha vinto a mani basse trattandosi di un brano tristemente attuale alla luce di quello che sta succedendo nella Striscia di Gaza. Oltre a questa ci saranno almeno altre tre o quattro novità che per ora non vogliamo rivelare e il pubblico scoprirà solo ai concerti.»



Alla formazione originale si aggiunge (come già in precedenza) Frank (Franco Cassinelli) alla seconda chitarra, anche se l’arrangiamento dei singoli più recenti della band va sempre più verso l’idea di una chitarra sola, per sottolineare la scrittura cantautorale che rimane sempre alla base.

«Sarà un tour esaltante» dichiarano, «perché tocca le città che amiamo di più e alcune delle venue di musica rock più iconiche d’Italia, in alcune delle quali sognavamo di suonare da quando eravamo ragazzini! Per noi è un sogno che si avvera, non vediamo l’ora di portare in scena uno spettacolo da ricordare.»