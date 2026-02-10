Moncalieri, il Comune dichiara guerra alla sosta selvaggia in centro

Il fenomeno della 'sosta selvaggia' ha creato più di un problema soprattutto nelle vicinanze dell'ospedale Santa Croce, con le ambulanze costrette a fare autentici 'slalom' in stile Alberto Tomba in alcuni casi, perdendo tempo prezioso quando magari c'è di mezzo una emergenza. Ed allora il Comune di Moncalieri ha deciso di dire basta alle auto che parcheggiano in modo indiscriminato nelle zone attorno al centro.
Dissuasori lungo via Santa Croce
Con una ordinanza dei giorni scorsi la Città ha deciso di far installare nuovi paletti e 'dissuasori' nella zona di via Santa Croce, lungo entrambi i lati della strada, fino all'incrocio con piazza Amedeo Ferdinando.
In questo modo si vuole evitare il rischio di vetture che occupano anche interi tratti di marciapiede, mettendo a rischio il passaggio dei pedoni, in un tratto in cui la carreggiata già non è molto ampia di suo. Possibile che venga deciso di installare i dissuasori anche in altre vie limitrofe, proprio per aumentare la sicurezza di chi transita a piedi rispetto a coloro che parcheggiano in modo indiscriminato e talvolta pericoloso.