Più ombra e più fiori contro il caldo, piantati 7 alberi di Giuda in via Oxilia

Nuovi alberi per via Oxilia. Lo scorso 29 gennaio sono stati messi a dimora sette esemplari di Cercis siliquastrum, comunemente conosciuti come alberi di Giuda. A darne notizia è la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro, che conferma come l’intervento rientri nel programma di rafforzamento del verde urbano del quartiere.

Gli alberi di Giuda sono piante ornamentali molto apprezzate per la loro fioritura primaverile rosa-violacea, che sboccia direttamente sui rami prima della comparsa delle foglie. Si tratta di alberi di medie dimensioni, che possono raggiungere in età adulta gli 8-10 metri di altezza, con una chioma ampia e arrotondata capace di offrire ombra durante i mesi più caldi. Resistenti e adatti ai climi urbani, vengono spesso scelti per viali e giardini cittadini proprio per il loro valore estetico e per la capacità di adattarsi agli spazi contenuti.

“Abbiamo optato per un albero grande, ma non grandissimo, proprio per adattarsi alle aiuole presenti in via Oxilia”, spiegano dagli uffici del Verde pubblico del Comune. “Si tratta di piante che fioriscono e garantiscono ombreggiatura in estate, contribuendo a mitigare il caldo”.

L’area interessata dalle piantumazioni - precisano dal centro civico - non sarà in alcun modo coinvolta dai lavori del campetto di via Oxilia, rassicurando così i residenti che avevano espresso dubbi sulla possibile interferenza tra i cantieri e il nuovo verde.

Ma questo non è l’unico intervento in programma. Venerdì saranno infatti piantati otto nuovi alberi ai giardini El Alamein di via Tasca, grazie alla donazione dell’associazione Kiwanis Club Nakawa Uganda. Anche in caso di donazioni, sottolinea il Comune, “la scelta delle specie arboree spetta sempre ai tecnici, che valutano compatibilità, dimensioni e sostenibilità nel tempo”.

Per quanto riguarda le future piantumazioni, la linea dell’amministrazione è chiara: “Diamo la precedenza alle zone e ai quartieri dove c’è meno verde, con l’obiettivo di abbassare le isole di calore”. In arrivo nuovi alberi anche in piazza Sofia e in via Porpora, dove è prevista la sostituzione dei rododendri attualmente presenti. L’intervento complessivo è previsto tra la primavera 2026 e l’autunno dello stesso anno, nell’ambito della programmazione pluriennale del verde urbano.