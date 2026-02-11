Tutto pronto per il via dello Storico Carnevalone di Chivasso

Il Carnevale 2026 a Chivasso si prepara a colorare il capoluogo e le frazioni con un programma diffuso e capace di coinvolgere tutta la comunità. Dal centro storico a Castelrosso, dai Pogliani a Boschetto, ogni territorio offrirà momenti di festa, tradizione e convivialità.

I festeggiamenti si apriranno venerdì 13 febbraio in località Pogliani, dove la sede della Pro Pogliani, alle ore 20, ospiterà una vivace festa in maschera, primo appuntamento del Carnevale diffuso. Il giorno successivo, sabato 14 febbraio, sarà la volta di Boschetto, che dalle prime luci dell’alba fino a mezzogiorno accoglierà residenti e visitatori in piazza San Giovanni Evangelista per la tradizionale Fagiolata di Carnevale, uno dei riti più sentiti della frazione.

Nel frattempo, Castelrosso proporrà un calendario particolarmente ricco, grazie all’impegno della Pro Castelrosso. Si partirà già il 13 febbraio con la cena “Polletto & Patate” e la serata musicale con DJ Alexio, per poi proseguire il 14 febbraio con l’attesa incoronazione della Corte 2026 e la cena animata da musica dal vivo. Domenica 15 febbraio, la Corte parteciperà alla Santa Messa accompagnata dalla Filarmonica Castelrossese, seguita dalla distribuzione di polenta e salsiccia in piazza Assunta e dallo spettacolo comico serale “Risate in Contea”. Il programma continuerà lunedì 16 con le visite istituzionali, il Carnevale Bimbi in Oratorio e la partecipazione alla sfilata notturna di Montanaro; martedì 17 con la visita all’Asilo Infantile; sabato 21, alle ore 11, con la distribuzione di fagioli e cotiche in piazza Assunta; e infine domenica 22, quando la Corte prenderà parte al Carnevalone del capoluogo.

Il cuore della festa sarà infatti domenica 22 febbraio, quando il capoluogo ospiterà lo Storico Carnevalone. La giornata si aprirà alle ore 10 in Piazza d’Armi con la presentazione delle maschere e dei gruppi ospiti, proseguirà alle 11 con la passeggiata per le vie del centro storico e culminerà alle 14.30 con la Gran Sfilata della Bela Tolera Isabella Caruso, dell’Abbà Enzo Falbo e della Corte tra carri allegorici, bande e gruppi folcloristici. L’ingresso è fissato a 10 euro, gratuito per i bambini fino a 12 anni e per i residenti chivassesi.

Per quella giornata, un’ordinanza della Polizia Locale prevede ampie limitazioni al traffico e alla sosta, con divieti di transito, sensi unici temporanei, obblighi di svolta e rimozione forzata in numerose strade, in particolare lungo via Torino, via Siccardi, via Paleologi/Brozola, viale Matteotti, viale Veneto, viale Cavour, piazza d’Armi e aree adiacenti. I veicoli provenienti da SR11, SS26, via Po e corso Ferraris saranno deviati su percorsi alternativi (tangenziale sud, SP220, raccordi A4, via Gerbido, via Mazzè, via Togliatti, via Mezzano), con divieto per mezzi oltre 5 tonnellate in più punti. Sono inoltre istituite aree di sosta riservate ai disabili, fermate provvisorie per gli autobus, interdizioni totali in alcune piazze per montaggio strutture e sicurezza, e la possibilità per gli agenti di modificare la viabilità in tempo reale per garantire lo svolgimento della manifestazione.

Vietate inoltre la vendita e la somministrazione di alcolici oltre i 21° (tranne al tavolo) e proibito vetro, alluminio, bombolette spray, bottiglie con tappo ed elio. Per motivi di sicurezza, i balconi lungo il percorso delle sfilate devono rispettare un limite di affollamento (meno di 1 persona ogni 1,5 m²) ed è vietato sporgersi e sostare sotto i ballatoi. In caso di maltempo, lo Storico Carnevalone sarà rinviato a domenica 1° marzo.