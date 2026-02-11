All'Asl TO5 tornano gli esami e le visite di sera e nel weekend per abbattere le liste di attesa

Da lunedì 16 febbraio fino al 31 dicembre 2026 torna in ASL TO5 la possibilità di effettuare visite ed esami in orario serale e nel weekend.

Lo strumento, già testato nel 2025, mira a ridurre i tempi di attesa con l’estensione del consueto orario di ambulatorio: sarà infatti possibile accedere a prime visite ed esami diagnostici, dalle 17 alle 20, il sabato e la domenica mattina, su tutti i presidi ospedalieri e nei distretti.

Le prestazioni coinvolte sono 14:

1. Ecocardiogramma

2. Test cardiovascolare da sforzo

3. Ecografia addome / collo

4. Gastroscopia / Colonscopia

5. Senologia clinica

6. TAC

7. Visita cardiologica + ECG

8. Visita otorinolaringoiatrica

9. Visita gastroenterologica

10. Visita ginecologica

11. Visita ortopedica

12. Visita neurologica

13. Visita fisiatrica

14. Visita urologica.

“Grazie allo sforzo degli operatori sanitari e amministrativi, che numerosi hanno aderito a questa iniziativa, nel corso del 2026 verranno erogate 13.500 prestazioni in più” - commenta il Direttore Generale, il dott. Bruno Osella – “un’azione concreta per abbattere le liste di attesa.”

Per accedere alle prestazioni non sarà necessario effettuare nuove prenotazioni, tutto sarà gestito come di consueto attraverso il CUP regionale.

“Nel 2026 proseguiremo sulla strada intrapresa per ridurre le liste di attesa – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi - Le prestazioni aggiuntive serali e nei fine settimana, come quelle in via di nuova attivazione da ASL TO5, restano uno strumento fondamentale e un modello preso a riferimento anche da altre Regioni, come ad esempio la Puglia. Abbiamo previsto per quest’anno 35 milioni di euro aggiuntivi per intervenire sulle prestazioni più critiche: dopo le oltre 250 mila prestazioni recuperate nel 2025 grazie all’impegno dei professionisti sanitari e amministrativi, oggi ripartiamo per raggiungere analoghi risultati anche nel 2026”.