Con i Laboratori di Gino e Viola, a Grugliasco ridurre lo spreco di cibo a scuola è un gioco

Cominciano in questi giorni i laboratori del progetto Gino e Viola, dedicati a contrastare lo spreco di cibo e a stimolare un’alimentazione maggiormente basata su legumi e ortaggi nelle scuole di Grugliasco.

A pochi giorni dalla Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, che si celebra in tutta Italia il 5 febbraio e che – fondata nel 2014 dal Last Minute Market con l'Università di Bologna – promuove stili di vita sostenibili e comportamenti consapevoli per ridurre lo spreco domestico, anche il Comune di Grugliasco continua le sue attività in questo settore.

Come? Con i laboratori del progetto “Gino & Viola – GIochiamo a NOn sprecare Verso l’Intensificazione dell’Ortofrutta e dei Legumi nell’Alimentazione”, promosso dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro-Rete WEEC e dall’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile (IRCRES-CNR) e realizzato grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo coinvolge nidi, scuole dell’infanzia e scuole primarie di Grugliasco.

Grazie all’associazione Storie Creative i bambini di circa 20 scuole (tra nidi, scuole dell’infanzia e primarie) sono coinvolti in una serie di sfide e missioni sul tema dell’educazione alimentare (in particolare sui temi dell’acqua, del cibo e dell’uso delle piante, anche con la costruzione di orti di classe). Ma come coinvolgere bambini così piccoli? Semplice, giocando! Due personaggi-guida – Gino e Viola – nei quali i bambini possono identificarsi, tante canzoni (originali, create apposta per le missioni del progetto) e molta partecipazione sono gli ingredienti dei laboratori che porteranno le classi coinvolte a diventare “supereroi” capaci di contrastare lo spreco di cibo e acqua. I laboratori continueranno fino ad aprile

Inoltre, i progetti Ovest Food Lab e Gino & Viola presentano in collaborazione il laboratorio "Buono da giocare", due incontri dedicati a famiglie con bambini frequentanti l'asilo nido e la scuola dell'infanzia per avvicinare i più piccoli alla cucina attraverso la manipolazione del cibo e il gioco con sapori, odori e colori.

Lo chef Simone accompagnerà le famiglie in preparazioni semplici e accessibili a tutti e tutte per creare un piatti buoni e sani, valorizzando in particolare l'utilizzo di vegetali.

I prossimi saranno il 17 febbraio e il 28 marzo (per prenotazioni e informazioni 366 3832583).

Queste progettualità si innestano in continuità con altre esperienze sviluppate nel Comune di Grugliasco sul tema del contrasto allo spreco di cibo e di un’alimentazione più sana e sostenibile come i progetti "Top Metro Fa bene" e "Food Pride". Il ciclo di incontri si chiuderà sabato 28 marzo con "Apericolazione in famiglia", una giornata per scoprire insieme in maniera ludica l'importanza di una colazione equilibrata e nutriente.

Ovest Food Lab è un progetto di inclusione sociale e di contrasto allo spreco alimentare sostenuto dal Consorzio Ovest Solidale e da Fondazione Compagnia di San Paolo. Si occupa di recuperare l’invenduto dei mercati e ridistribuirlo a famiglie in difficoltà nei territori di Grugliasco, Collegno, Rivoli, Rosta e Villarbasse. Il progetto promuove la diffusione della cultura anti-spreco e la costruzione di relazione attorno al cibo attraverso laboratori di trasformazione e cucina, dedicati principalmente ad anziani e famiglie.

Gino & Viola è un progetto promosso dall'Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro e dall'Istituto per la crescita economica sostenibile (IRCRES-CNR), in collaborazione con Comune Di Grugliasco e grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. Obiettivo del progetto è aumentare il consumo di alimenti di origine vegetale, in particolare verdure e legumi, tra i bambini a casa e a scuola, contrastando lo spreco alimentare a partire dalle mense scolastiche e promuovendo un'alimentazione sana e bilanciata.

Dichiara il Vicesindaco Elisa Martino: «Con grande orgoglio a Grugliasco si è messa a sistema una rete per promuovere le politiche del cibo, dai nidi all'Università, grazie agli Enti del terzo settore, all'AslTo3 e alla commissione mensa, che lavorano in sinergia con il nostro Ente per promuovere azioni contro lo spreco alimentare, di solidarietà e di sana e corretta alimentazione».