A San Valentino il protagonista è il cuore: le iniziative delle Aziende Sanitarie torinesi

Il 14 febbraio, giorno simbolicamente legato al cuore, è anche la Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, un’occasione importante per richiamare l’attenzione su patologie che rappresentano ancora oggi una delle principali sfide della medicina neonatale e pediatrica.

Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite

Secondo i dati diffusi dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) e dalla Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite (SICP), le cardiopatie congenite sono le malformazioni congenite più frequenti, con un’incidenza globale stimata tra 8 e 10 casi ogni 1.000 nati vivi. Di questi, circa 1,7 casi su 1.000 sono forme complesse, a rischio di scompenso acuto già alla nascita. Nonostante i continui progressi dell’assistenza sanitaria, le cardiopatie congenite restano la principale causa di mortalità in età neonatale, nei primi 28 giorni di vita.

Un ulteriore elemento di complessità riguarda la gravidanza: i feti affetti da cardiopatia congenita presentano un rischio doppio di nascita pretermine rispetto alla popolazione generale dei nati sani. Per questo motivo, come sottolineano SIN e SICP, l’unica strategia realmente efficace per la tutela di questi neonati estremamente fragili è rappresentata da un approccio multidisciplinare integrato e pianificato, che coinvolga fin dalla diagnosi prenatale ginecologi, neonatologi, cardiologi pediatrici e cardiochirurghi pediatrici.

La diagnosi prenatale di cardiopatia congenita riveste infatti un ruolo centrale: consente di impostare una gestione personalizzata della gravidanza, di pianificare il timing e la modalità del parto.

Cardiologie Aperte 2026

Accanto all’attenzione sulle cardiopatie congenite, il cuore è al centro anche della settimana dedicata alla prevenzione cardiovascolare, grazie alla campagna nazionale “Cardiologie Aperte”, promossa dal 9 al 15 febbraio dalla Fondazione per il Tuo Cuore – ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).

L’iniziativa prevede momenti di informazione, consulenze e attività di sensibilizzazione dedicate alla salute del cuore, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio cardiovascolare e sull’importanza della diagnosi precoce.

La doppia ricorrenza rappresenta quindi un’occasione per ribadire un messaggio chiaro: prendersi cura del cuore significa investire sulla prevenzione fin dalle prime fasi della vita, dalla gravidanza all’età adulta, attraverso percorsi organizzati, competenze specialistiche e una forte integrazione tra assistenza e prevenzione.

Le iniziative nel Torinese

Molte Aziende Sanitarie in questi giorni stanno proponendo numerose iniziative dedicate al cuore. Ecco alcuni degli eventi:

AO Ordine Mauriziano di Torino

da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio Cardiologie Aperte: i medici cardiologi hanno risposto al numero verde 800 052233

AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano

da lunedì 9 a giovedì 12 febbraio Cardiologie Aperte: i medici cardiologi hanno risposto al numero verde 800 052233

ASL Città di Torino

mercoledì 11 febbraio “CTRL + S La salute è una scelta – Batti il tempo: proteggi il tuo cuore”, convegno organizzato da PRE.ZIO.SA Ets con il patrocinio di ASL Città di Torino, UNITO e il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo

da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio Cardiologie Aperte: i medici delle Cardiologie dell’Asl hanno risposto al numero verde 800 052233

ASL TO4

giovedì 12 febbraio la Cardiologia di Ivrea, con la collaborazione dell’Ostetricia e Ginecologia, ha partecipato al talk radiofonico di Radio Spazio Ivrea “Cardiopatia e Gravidanza”

sabato 14 febbraio Ospedale di Chivasso – Sala convegni, dalle ore 9,00 “Mi prendo cura di te – Da familiare a caregiver del paziente cardiologico”, convegno promosso da ASL TO4 (Cardiologia di Chivasso) e Fondazione per il Tuo cuore – HCF di ANMCO